Маршрут автобуса №62 в Казани продлят до Осиново через «Салават купере»

Казани готовятся запустить продлённый маршрут автобуса №62, который проследует до посёлка Осиново Зеленодольского района через крупный соципотечный микрорайон « Салават Купере», сообщили «АиФ-Казань» в пресс-службе мэрии города.

«Для запуска автобусного маршрута №62 необходимо соблюдение ряда требований, — уточнили в пресс-службе исполкома Казани. — На участке дороги от улицы Нурихана Фаттаха до улицы Тэцевской, где будет ходить автобус, уже сделали остановочные карманы. На маршруте начали устанавливать дорожные знаки, остановочные павильоны, прокладывать сети уличного освещения. Всего предстоит установить 200 фонарей на двухкилометровом участке дороги».

Как пояснили в пресс-службе исполкома, продлённый маршрут запустят после завершения всех этих работ. Автобус №62 будет следовать по улице Тэцевской через микрорайон «Салават Купере» в направлении посёлка Осиново.