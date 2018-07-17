Децентрализация сместила коррупцию из центра на места

Об этом рассказала в эфире канала NewsOne эксперт в законодательстве и управлении ресурсами местного самоуправления ассоциации городов Людмила Деменцова.

На примере выделения денег на ремонт дорог эксперт показала, как проходит реформа децентрализации на местах.

«Не все областные государственные администрации отдают деньги органам местного управления базового уровня на ремонт и строительство государственных магистралей, которые проходят через населенные пункты», — сказала она.

По ее словам, областные государственные органы, являясь органами исполнительной власти, шантажируют местные органы самоуправления, принуждая их к объединению в ОТГ (Объединение территориальных громад). Такая ситуация стала проблемой для продвижения реформы самоуправления.

Все деньги на ремонт дорог и дотации из гобюджета на образование, медицину, спортивные сооружения оседают в областных администрациях, которые не хотят расставаться с деньгами. И это ставит в зависимость местные органы самоуправления от органов исполнительной власти.

«То есть, с одной стороны, децентрализуют местные органы самоуправления, а, с другой стороны, ставят их в зависимость. Местные органы самоуправления должны постоянно ходить и кланяться к главам обладминистраций и выпрашивать деньги», — пояснила эксперт.

Деменцова добавила, что распределение денег зависит только от решения глав областных администраций, нет четкого законодательно закрепленного указания о перераспределении денег по конкретным органам местного самоуправления. Законодательство прописано таким образом, что опять создает возможность создания коррупционных схем, но уже на областном уровне.