Ещё
Децентрализация сместила коррупцию из центра на места
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Децентрализация сместила коррупцию из центра на места 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказала в эфире канала NewsOne эксперт в законодательстве и управлении ресурсами местного самоуправления ассоциации городов Людмила Деменцова.
На примере выделения денег на ремонт дорог эксперт показала, как проходит реформа децентрализации на местах.
«Не все областные государственные администрации отдают деньги органам местного управления базового уровня на ремонт и строительство государственных магистралей, которые проходят через населенные пункты», — сказала она.
По ее словам, областные государственные органы, являясь органами исполнительной власти, шантажируют местные органы самоуправления, принуждая их к объединению в ОТГ (Объединение территориальных громад). Такая ситуация стала проблемой для продвижения реформы самоуправления.
Все деньги на ремонт дорог и дотации из гобюджета на образование, медицину, спортивные сооружения оседают в областных администрациях, которые не хотят расставаться с деньгами. И это ставит в зависимость местные органы самоуправления от органов исполнительной власти.
«То есть, с одной стороны, децентрализуют местные органы самоуправления, а, с другой стороны, ставят их в зависимость. Местные органы самоуправления должны постоянно ходить и кланяться к главам обладминистраций и выпрашивать деньги», — пояснила эксперт.
Деменцова добавила, что распределение денег зависит только от решения глав областных администраций, нет четкого законодательно закрепленного указания о перераспределении денег по конкретным органам местного самоуправления. Законодательство прописано таким образом, что опять создает возможность создания коррупционных схем, но уже на областном уровне.
Украина.ру: последние новости
Lenta.ru: Трубу шатали Давно пора: МИД Австралии заявил о желании начать диалог с Россией по MH17 Обороной Канады занялся украинский разведчик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17317
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде67
Крымский мост закроют из-за Расторгуева161
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение