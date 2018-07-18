Дума Дегтярска объявила очередной конкурс по выборам мэра 

Дума Дегтярского городского округа в третий раз объявила конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Информация об этом размещена на сайте думы, передает "Уралинформбюро".
Из документа следует, что прием документов от кандидатов пройдет с 23 июля по 16 августа. К участию в конкурсе допускаются люди, достигшие 21 года, с высшим образованием и с опытом муниципальной работы. С 3 по 14 сентября пройдет проверка документов кандидатов на соответствие занимаемой должности, после чего комиссия приступит к собеседованиям. Ожидается, что новый глава будет назначен осенью текущего года.
Сегодня Дегтярском формально руководит Игорь Бусахин, чьи полномочия градоначальника истекли еще в октябре 2016 года. С момента окончания его обязанностей дума неоднократно пыталась выбрать нового мэра, однако кандидатов «браковали» конкурсная комиссия и суд.
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