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Ставки по автокредитованию Subaru снижаются
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Ставки по автокредитованию Subaru снижаются 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
ВТБ меняет ставки по программе автокредитования SubaruDrive, снижая их в среднем на 2 п.п. Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда Subaruв рамках банковских продуктов «Автолайт» и «Кредит с остаточным платежом».
Клиент может приобрести автомобиль марки Subaru со страхованием залога и без подтверждения дохода по ставке от 5,5% годовых, с учётом дисконта в размере 2 п.п. за оформление полиса страхования жизни. При выборе аналогичных опций и по программе с остаточным платежом кредит доступен от 5% годовых. Минимальный первоначальный взнос при этом составляет 10% от стоимости транспортного средства.
Для модели Subaru Outback банк предлагает специальные условия: ставку от 4% годовых, с учетом дисконта в размере 2 п.п. за оформление полиса страхования жизни, при условии первоначального взноса 40% от стоимости транспортного средства и страхования залога.
В рамках программы кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет. Продукты «Автолайт» и «Кредит с остаточным платежом» предполагают оформление договора по двум документам в любом автосалоне-партнере банка. Решение принимается не более чем за два рабочих дня. Максимально допустимая сумма кредита — до 3,5 млн рублей.
По итогам пяти месяцев 2018 года объем автокредитования банка составил 28 млрд рублей, увеличившись на 24% по сравнению с январем-маем 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за пять месяцев 2018 года превысил 101 млрд рублей.
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