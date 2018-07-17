«Яндекс»: В результатах поиска отобразились незапрещенные вебмастерами файлы с персональными данными

«Поисковый робот «Яндекса» индексирует только те, документы, которые не запрещены при помощи специального файла robots.txt. В этом файле вебмастер может указать параметры индексирования своего сайта как для всех роботов сразу, так и для каждой поисковой системы по отдельности. То есть владелец сайта или вебмастер всегда может позаботиться о том, чтобы поисковые роботы обходили стороной страницы, содержимое которых не должно попасть в поисковые системы. Проверить, какие страницы сайта проиндексированы «Яндексом», можно с помощью сервиса «Яндекс. Вебмастер», — говорится в сообщении компании.

Также в пресс-службе отметили, что в сервисе «Яндекса» существует специальный инструмент для проверки корректности файла robots.txt — с помощью него можно проверить доступность страниц для индексации поисковым роботом.

Ранее в СМИ появилась информация, что в поисковой выдаче «Яндекса» начали отображаться персональные данные клиентов нескольких банков, а также агрегатора билетов.