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«Яндекс»: В результатах поиска отобразились незапрещенные вебмастерами файлы с персональными данными
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«Яндекс»: В результатах поиска отобразились незапрещенные вебмастерами файлы с персональными данными 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В результатах поиска отображаются только не запрещенные для выдачи файлы, которые также могут содержать персональные данные, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании «Яндекс», комментируя информацию об утечке персональных данных пользователей в открытый доступ.
«Поисковый робот «Яндекса» индексирует только те, документы, которые не запрещены при помощи специального файла robots.txt. В этом файле вебмастер может указать параметры индексирования своего сайта как для всех роботов сразу, так и для каждой поисковой системы по отдельности. То есть владелец сайта или вебмастер всегда может позаботиться о том, чтобы поисковые роботы обходили стороной страницы, содержимое которых не должно попасть в поисковые системы. Проверить, какие страницы сайта проиндексированы «Яндексом», можно с помощью сервиса «Яндекс. Вебмастер», — говорится в сообщении компании.
Также в пресс-службе отметили, что в сервисе «Яндекса» существует специальный инструмент для проверки корректности файла robots.txt — с помощью него можно проверить доступность страниц для индексации поисковым роботом.
Ранее в СМИ появилась информация, что в поисковой выдаче «Яндекса» начали отображаться персональные данные клиентов нескольких банков, а также агрегатора билетов.
Агентство «Москва»: последние новости
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