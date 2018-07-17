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Геймер набросился с ножом на девушек, чей разговор мешал ему играть
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Геймер набросился с ножом на девушек, чей разговор мешал ему играть 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
37-летний геймер напал с ножом на двух женщин в городе Семилуки Воронежской области. Инцидент произошел вечером 15 июля. Мужчина играл в компьютерную игру и употреблял алкоголь, когда услышал разговор двух девушек у себя под окном. Ему это не понравилось, и он сделал замечание. Угроза, видимо, не подействовала, поэтому геймер взял нож и напал на женщин, сообщает агентство РИА Новости.
Первая успела закрыть грудь руками и получила порез предплечья. Второй повезло меньше: нападавший ударил ее ножом в живот. К счастью, рядом оказались местные жители, который повалили агрессивного геймера на землю, обезвредили и передали полиции. Обе девушки госпитализированы.
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