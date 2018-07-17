Фотоконкурс Читаем верблюду объявлен к юбилею главной библиотеки Челябинска

В честь отмечаемого в 2018 году 120-летнего юбилея Челябинская областная универсальная научная библиотека объявила необычный фотоконкурс «Читаем верблюду», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ЧОУНБ.

Как известно, верблюд является официальным символом Челябинска Челябинской области , а раскрытая книга — символ библиотеки. Для участия в фотоконкурсе достаточно добавить свою работу в фотоальбом «Читаем верблюду» официальной группы ЧОУНБ в социальной сети «ВКонтакте» и указать свои личные данные. От каждого участника принимается не более пяти авторских работ. На фото должны обязательно присутствовать книга, верблюд и образ читающего человека. Цель фотоконкурса — представить Челябинск читающим городом, а его жителей — умными и образованными людьми, которым с детства привили любовь к книгам.

Победители будут определены в трех номинациях: «Самая оригинальная идея»,

«Самая забавная фотография» и «Верблюд как символ читающего региона». Работы принимаются на конкурс по 20 августа, подведение итогов состоится до седьмого сентября — к Дню Челябинска..