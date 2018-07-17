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Фотоконкурс Читаем верблюду объявлен к юбилею главной библиотеки Челябинска
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Фотоконкурс Читаем верблюду объявлен к юбилею главной библиотеки Челябинска 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В честь отмечаемого в 2018 году 120-летнего юбилея Челябинская областная универсальная научная библиотека объявила необычный фотоконкурс «Читаем верблюду», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ЧОУНБ.
Как известно, верблюд является официальным символом Челябинска и Челябинской области, а раскрытая книга — символ библиотеки. Для участия в фотоконкурсе достаточно добавить свою работу в фотоальбом «Читаем верблюду» официальной группы ЧОУНБ в социальной сети «ВКонтакте» и указать свои личные данные. От каждого участника принимается не более пяти авторских работ. На фото должны обязательно присутствовать книга, верблюд и образ читающего человека. Цель фотоконкурса — представить Челябинск читающим городом, а его жителей — умными и образованными людьми, которым с детства привили любовь к книгам.
Победители будут определены в трех номинациях: «Самая оригинальная идея»,
«Самая забавная фотография» и «Верблюд как символ читающего региона». Работы принимаются на конкурс по 20 августа, подведение итогов состоится до седьмого сентября — к Дню Челябинска..
Лучшие фотографии будут представлены на фестивале «Челябинск читающий» в районе пешеходной зоны улицы Кирова ина творческой площадке Челябинской областной универсальной научной библиотеки, а их авторы получат награды от Публичной библиотеки и дипломы победителей. Все участники фотоконкурса получат дипломы на формирование образа Челябинска, как культурной столицы России.
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