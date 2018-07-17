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Китай хочет помочь Британии строить ВСМ
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Китай хочет помочь Британии строить ВСМ 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, Китай сегодня открыл безграничные возможности и как страна с самой развитой сетью ВСМ готов помочь Британии в строительстве нескольких линий.
Ма Хуи добавил, что сейчас Китай старается попасть в список финалистов на строительтсво ВСМ HS2, которая соединит Лондон с северной частью страны.
"Мы открыты для новых идей. Китайские компании имеют офисы в Великобритании и они постоянно следят за ситуацией. Мы будем делать все возможное, чтобы стать частью этого проекта", — добавил министр. Он также отметил, что культурные различия между странами могут затруднить работу, но он надеется, что оба государства будут учиться друг у друга.
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