Китай хочет помочь Британии строить ВСМ

По его словам, Китай сегодня открыл безграничные возможности и как страна с самой развитой сетью ВСМ готов помочь Британии в строительстве нескольких линий.

Ма Хуи добавил, что сейчас Китай старается попасть в список финалистов на строительтсво ВСМ HS2, которая соединит Лондон с северной частью страны.