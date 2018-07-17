Подпрограмма защиты населенных пунктов КБР от ЧС может заработать с 2019 года

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Власти КБР рассчитывают, что разработанная программа защиты от ЧС природного характера населенных пунктов региона может заработать к началу 2019 года. Об этом сообщил ТАСС глава республики Юрий Коков во вторник перед заседанием правкомиссии по региональному развитию в РФ.

"Мы подготовили подпрограмму для включения в федеральную программу по обеспечению безопасности граждан и защите населения, подключились федеральные министерства и ведомства в рамках поручений председателя правительства страны, работа была организована совместно с полномочным представителем президента РФ в округе. Даже речь идет о том, чтобы это стало пилотным проектом, и сделать с учетом того, что сегодня в стране многие регионы подвергнуты природным катаклизмам, и она имеет свою актуальность в плане упреждающих мер по минимизации различных последствий подобных стихийных катаклизмов. Мы очень надеемся, что она заработает,

и я надеюсь, что мы это доведем до конца, чтобы в следующий год войти и реализовывать упреждающие меры", — сказал Коков.

Подпрограмма «Предупреждение ЧС на территории Кабардино-Балкарской Республики» подразумевает защиту от всех рисков природного характера, включая циклически повторяющиеся риски.

"В подпрограмму включено абсолютно все — дороги, берегоукрепительные работы, объекты, населенные пункты, которые попадают в зону ЧС, что требует в целом 22 млрд рублей. Не знаю какое решение правительство примет, но надеюсь, что понимание будет. Разработана она как пилотный проект, потому что подобным явлениям подвержены и Дальний Восток, и Сибирь, потому что глобальное потепление и каждый год меняется климат", — отметил Коков, подчеркнув, что республиканские средства ограничены, но местными властями тоже предпринимаются определенные шаги. «Деньги были вложены на очистку селепропускного лотка в городе Тырныаузе в прошлом году, что спасло город от затопления», — добавил собеседник агентства.

Между тем, по его мнению, упреждающие меры могут снизить финансовые затраты. «Ученые сегодня говорят о том, что если мы хотим, чтобы это было дешевле, — нужно действовать раньше, потом приходится изыскивать огромные средства, а если мы сделаем упреждающий комплекс мер, то, как специалисты говорят, потери будут 1 к 12. Здесь даже можно говорить образно о подпрограмме экономии федеральных средств», — добавил Коков.

ЧС природного характера в Кабардино-Балкарии

В августе в Тырныаузе , а в сентябре 2017 года в Приэльбрусье (подножие горы Эльбрус) несколько раз сошли селевые массы. В сентябре жертвами стихии стали три человека, а курортный район на Эльбрусе, включающий несколько населенных пунктов, остался без газоснабжения. Единственная автомобильная дорога, ведущая к Эльбрусу, была разрушена в нескольких местах, от внешнего мира оказались отрезанными более 7 тыс. отдыхающих и местных жителей.