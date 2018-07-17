Подпрограмма защиты населенных пунктов КБР от ЧС может заработать с 2019 года 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти КБР рассчитывают, что разработанная программа защиты от ЧС природного характера населенных пунктов региона может заработать к началу 2019 года. Об этом сообщил ТАСС глава республики Юрий Коков во вторник перед заседанием правкомиссии по региональному развитию в РФ.
"Мы подготовили подпрограмму для включения в федеральную программу по обеспечению безопасности граждан и защите населения, подключились федеральные министерства и ведомства в рамках поручений председателя правительства страны, работа была организована совместно с полномочным представителем президента РФ в округе. Даже речь идет о том, чтобы это стало пилотным проектом, и сделать с учетом того, что сегодня в стране многие регионы подвергнуты природным катаклизмам, и она имеет свою актуальность в плане упреждающих мер по минимизации различных последствий подобных стихийных катаклизмов. Мы очень надеемся, что она заработает,
и я надеюсь, что мы это доведем до конца, чтобы в следующий год войти и реализовывать упреждающие меры", — сказал Коков.
Подпрограмма «Предупреждение ЧС на территории Кабардино-Балкарской Республики» подразумевает защиту от всех рисков природного характера, включая циклически повторяющиеся риски.
"В подпрограмму включено абсолютно все — дороги, берегоукрепительные работы, объекты, населенные пункты, которые попадают в зону ЧС, что требует в целом 22 млрд рублей. Не знаю какое решение правительство примет, но надеюсь, что понимание будет. Разработана она как пилотный проект, потому что подобным явлениям подвержены и Дальний Восток, и Сибирь, потому что глобальное потепление и каждый год меняется климат", — отметил Коков, подчеркнув, что республиканские средства ограничены, но местными властями тоже предпринимаются определенные шаги. «Деньги были вложены на очистку селепропускного лотка в городе Тырныаузе в прошлом году, что спасло город от затопления», — добавил собеседник агентства.
Между тем, по его мнению, упреждающие меры могут снизить финансовые затраты. «Ученые сегодня говорят о том, что если мы хотим, чтобы это было дешевле, — нужно действовать раньше, потом приходится изыскивать огромные средства, а если мы сделаем упреждающий комплекс мер, то, как специалисты говорят, потери будут 1 к 12. Здесь даже можно говорить образно о подпрограмме экономии федеральных средств», — добавил Коков.
ЧС природного характера в Кабардино-Балкарии
В августе в Тырныаузе, а в сентябре 2017 года в Приэльбрусье (подножие горы Эльбрус) несколько раз сошли селевые массы. В сентябре жертвами стихии стали три человека, а курортный район на Эльбрусе, включающий несколько населенных пунктов, остался без газоснабжения. Единственная автомобильная дорога, ведущая к Эльбрусу, была разрушена в нескольких местах, от внешнего мира оказались отрезанными более 7 тыс. отдыхающих и местных жителей.
13 июля 2018 года в результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Азау в районе Поляны Нарзанов в Эльбрусском районе республики. Неделей ранее, 5 июля, произошло подтопление участков той же дороги, в результате чего было прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района. В ночь на 13 июля стихия обрушилась и на другие районы КБР. Сильный ветер сорвал крыши домовладений в Урванском районе, селение Старый Черек с численностью населения 6,7 тыс. человек осталось без электроснабжения. На всей территории республики действует режим ЧС из-за опасности разлива рек в нескольких районов.