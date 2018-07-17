Госдума узаконила обязательную аудиозапись судебных процессов

Государственная дума 17 июля приняла в итоговом третьем чтении два президентских законопроекта, направленных на повышение прозрачности правосудия (с их тестами можно ознакомиться здесь и здесь).

Поправками в процессуальные кодексы вводится обязательная аудиозапись судебных процессов по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций (за исключением закрытых заседаний). Одновременно устанавливается возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи.

При рассмотрении гражданских и административных дел в целях процессуальной экономии устанавливается возможность перехода из предварительного заседания в основное судебное заседание в случае отсутствия препятствующих этому обстоятельств. Это будет возможно при согласии сторон, если в предварительном судебном заседании присутствуют участвующие в деле лица. Либо если данные лица отсутствуют, но были извещены о времени и месте предварительного заседания и просят рассмотреть дело по существу в их отсутствие. Исключение составят случаи, когда требуется коллегиальное рассмотрение дела.

Кроме того, вводятся новые правила распределения дел между судьями. В качестве основного способа формирования состава суда с учетом нагрузки и специализации судей устанавливается использование автоматизированной информационной системы. В случае невозможности функционирования в суде АИС допускается формирование состава суда другим способом при условии, что будет исключено влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства.