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Госдума узаконила обязательную аудиозапись судебных процессов
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Госдума узаконила обязательную аудиозапись судебных процессов 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
Государственная дума 17 июля приняла в итоговом третьем чтении два президентских законопроекта, направленных на повышение прозрачности правосудия (с их тестами можно ознакомиться здесь и здесь).
Поправками в процессуальные кодексы вводится обязательная аудиозапись судебных процессов по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций (за исключением закрытых заседаний). Одновременно устанавливается возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи.
При рассмотрении гражданских и административных дел в целях процессуальной экономии устанавливается возможность перехода из предварительного заседания в основное судебное заседание в случае отсутствия препятствующих этому обстоятельств. Это будет возможно при согласии сторон, если в предварительном судебном заседании присутствуют участвующие в деле лица. Либо если данные лица отсутствуют, но были извещены о времени и месте предварительного заседания и просят рассмотреть дело по существу в их отсутствие. Исключение составят случаи, когда требуется коллегиальное рассмотрение дела.
Кроме того, вводятся новые правила распределения дел между судьями. В качестве основного способа формирования состава суда с учетом нагрузки и специализации судей устанавливается использование автоматизированной информационной системы. В случае невозможности функционирования в суде АИС допускается формирование состава суда другим способом при условии, что будет исключено влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства.
В УПК, ГПК и КАС вносятся поправки, закрепляющие процессуальный статус помощника судьи по аналогии с его статусом и полномочиями, закрепленными в Арбитражном процессуальном кодексе РФ. Помощник судьи наделяется полномочиями по оказанию помощи судье в подготовке и организации судебного заседания, в подготовке проектов судебных актов, а также по ведению протокола судебного заседания, обеспечению контроля за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами, проверке явки в суд участников процесса.
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