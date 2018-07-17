Нижегородский Губернский Оркестр вернулся с Всероссийского Фестиваля-парада духовых оркестров «Первый салют Победы»

Парад духовых оркестров России «Первый салют Победы» памяти генерал-лейтенанта В. М. Халилова стал знаковым событием и привлек многочисленных зрителей на улицы и площади городов воинской славы Белгорода и Старого Оскола, поселка Прохоровка Белгородской области, около которого 12 июля 1943 года состоялось одно их самых крупных танковых сражений Великой Отечественной войны, именуемое Третьим ратным полем России, других населенных пунктов Белгородской области.

12 июля на Прохоровском поле у мемориала «Звонница» был дан старт Параду духовых оркестров «Первый салют Победы». Нижегородским Губернским Оркестром в составе сводного духового оркестра были исполнены «Гимн РФ» А. Александрова, «Славься» М. Глинки, «Адажио» В. Халилова, «Три поля России» Н. Бирюкова, «Служу Отечеству» В. Халилова, «Прощание славянки» В. Агапкина.

Затем Нижегородский Губернский Оркестр под руководством Заслуженного артиста России, Почетного гражданина Нижегородской области , профессора Евгения Петрова представил концертную программу, которая была восторженно встречена слушателями.

Также концерты Нижегородского Губернского Оркестра прошли в городах Короча , Губкин и Белгород.

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