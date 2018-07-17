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В Самаре перекроют 8 улиц из-за крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери
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В Самаре перекроют 8 улиц из-за крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Священнослужители РПЦ и верующие пройдут пешком по самарским дорогам
В четверг, 19 июля, в областной столице пройдет крестный ход. На улицы города выйдут сотни верующих горожан. Поэтому власти решили перекрыть несколько дорог:
с 7:30 улицу Крупскую — от храма в честь Преображения Господня до улицы Князя Григория Засекина;с 7:30 улицу Князя Григория Засекина — от Крупской до Кутякова;с 8:30 улицу Кутякова —от улицы Князя Григория Засекина до Водников;с 9:30 улицу Водников — от Кутякова до Главной;с 10:30 улицу Главную — от Водников до Шоссейной;с 12:30 улицу Шоссейную — от Главной до Народной;с 12:30 улицу Народную — от Шоссейной до Белорусской;с 14:30 улицу Белорусскую от Народной до Самарского шоссе.
— Крестный ход посвящен Казанской иконе Божией Матери. Дороги перекрывают для обеспечения безопасности участников шествия. Жителям необходимо заранее планировать свой маршрут, — сообщили в самарской мэрии.
В вторник, 17 июля, в 11:00, в областной столице уже ограничивали движение транспорта. Несколько сотен верующих прошли крестным ходом по улицам города в память о последнем русском царе Николае II и его семье, которых расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.
Также до 26 июля в областной столице останутся перекрытыми несколько улиц в исторической части города. Всему виной демонтажные работы на площади Куйбышева. Строители разбирают конструкции, оставшиеся после чемпионата мира по футболу в фан-зоне FIFA и ее окрестностях.
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