Носов стал почетным тагильчанином в день отмены прямых выборов мэра

Нижнетагильская городская дума окончательно лишила горожан прямых выборов мэра. На 15-м очередном заседании депутаты утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, передает "Уралинформбюро"

В документе определены требования к кандидатам в части профессионального образования и навыков, перечень обязательных для подачи документов, регламент их предоставления и иные процедурные вопросы, а также зафиксирован порядок работы конкурсной комиссии.

На этом же заседании депутаты присвоили врио губернатора Магаданской области Сергею Носову , который ранее занимал должность главы Танкограда, звание почетного гражданина города. Аналогичный статус получил также начальник ММУ «Нижнетагильское» Ибрагим Аблукадыров, говорится в сообщении пресс-службы думы

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