Носов стал почетным тагильчанином в день отмены прямых выборов мэра 

Нижнетагильская городская дума окончательно лишила горожан прямых выборов мэра. На 15-м очередном заседании депутаты утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, передает "Уралинформбюро".
В документе определены требования к кандидатам в части профессионального образования и навыков, перечень обязательных для подачи документов, регламент их предоставления и иные процедурные вопросы, а также зафиксирован порядок работы конкурсной комиссии.
На этом же заседании депутаты присвоили врио губернатора Магаданской области Сергею Носову, который ранее занимал должность главы Танкограда, звание почетного гражданина города. Аналогичный статус получил также начальник ММУ «Нижнетагильское» Ибрагим Аблукадыров, говорится в сообщении пресс-службы думы.
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