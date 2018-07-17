Оборудование на 1,5 млн рублей украли с фермы майнера в Иркутске

С фермы иркутского майнера неизвестные украли оборудование, примерная стоимость которого составляет 1,5 млн рублей. Как корреспонденту «АиФ-Иркутск» рассказал потерпевший, неизвестные украли 28 ASIС-майнеров S9 и T9.

Инцидент, который попал в объектив камеры наблюдения, произошел ночью 13 июля в Иркутске . На своем канале «КриптоСтолица» в YouTube майнер рассказал, что двое молодых людей, скрывающих свои лица за капюшонами и темными очками, с помощью самодельных лестниц перебрались через забор, высота которого составляет 5-7 метров, спилили решетки и проникли на территорию майнинг фермы. «Они торопятся, собирают свою ношу и быстро убегают. Это заняло примерно 6-7 минут. Наверное, столько же времени они потратили на переброску (оборудования. — Ред.) через забор», — комментирует видео потерпевший.

Корреспонденту «АиФ-Иркутск» он рассказал, что его ферма была защищена охранной системой, которую устанавливала компания, работающая с Управлением Росгвардии по Иркутской области . В момент совершения преступления система не сработала. Потерпевший отметил, что в Росгвардии ему сказали, что она была подключена некорректно, поэтому сигнал не прошел в управление.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию, кроме того, майнер ведет собственное расследование, чтобы установить личности похитителей и вернуть оборудование. «Любому человеку, который поможет найти майнеры или преступников, готов отдать половину этих майнеров. Или, если этот человек не майнер и не шахтер, я могу отдать просто деньгами», — сказал иркутянин в видеообращении. Сейчас майнер устанавливает на свою ферму еще одну дублирующую систему защиты.