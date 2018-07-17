Главной проблемой Netflix в отчетном периоде стало расширение аудитории

Netflix представила результаты за 2-й квартал. Прибыль компании на акцию превзошла консенсус, предполагавший показатель $0,79 на акцию, и составила $0,85. Однако это единственный положительный момент в публикации.

Выручка Netflix увеличилась почти на 36% год к году и достигла $3,907 мрлд при общерыночном прогнозе $3,938 млрд Стриминговый сервис практически всю свою историю отчитывался лучше ожиданий, что и оправдывало его высокую стоимость. Лишь дважды за последние два года его результаты были слабыми. Поэтому на фоне выхода после основной торговой сессии 16 июля умеренно негативного квартального отчета акции компании упали на 14%.

Главной проблемой для Netflix в отчетном периоде стало дальнейшее расширение аудитории. В апреле менеджмент рассказал о планах привлечь за квартал 6,2 млн подписчиков. Фактический результат зафиксировал увеличение их числа на 4,47 млн по всему миру и на 670 тыс. в Северной Америке. Привлечение большого количества новых подписчиков по всему миру оправдывало оценку по соотношению P/E на уровне 280, но сейчас уверенность в том, что Netflix сможет довести свою пользовательскую базу до 200 млн к 2020 году, сильно пошатнулась.

Компания не раскрывает причины замедления роста, однако я полагаю, что негативное воздействие на ее результаты оказало большое количество крупных спортивных событий, в том числе чемпионат мира по футболу, Уимблдонский турнир, American Century чемпионат по гольфу. Также стоит отметить усиление конкуренции, которой Netflix становится все сложнее противостоять и из-за которой приходится терять часть своего роста.

Прошедший квартал заставил инвесторов задуматься, удастся ли Netflix оправдать их ожидания или она проиграет в конкурентной борьбе. Считаю, что бизнес-модель Netflix позволит ей продолжить активное развитие. Слабый отчет за 2-й квартал не стал большой неожиданностью, поскольку интенсивное расширение базы пользователей продолжалось последние 12 месяцев. Поддерживать такие темпы увеличения аудитории постоянно не представляется возможным.

Наша целевая цена по Netflix — $305,49, что оставляет большой потенциал снижения по сравнению с уровнем $343, на котором котировки остановились после основной торговой сессии 16 июля. В этой связи советуем инвесторам не спешить выкупать их падение. До следующего квартального отчета я не вижу дополнительных драйверов для роста капитализации Netflix. Для тех, кто покупает акции на пять и более лет, появилась хорошая возможность добавить бумаги компании в свои портфели. Уверен, что она еще порадует инвесторов, но это случится в долгосрочной перспективе.