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Американцы начали отказываться от платного телевидения
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Американцы начали отказываться от платного телевидения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Жители США массово отказываются от подписки на платное телевидение, говорится в исследовании консалтинговой компании cg42.
В прошлом году операторы платного телевидения в США потеряли 4,8 миллиона абонентов, два года назад — 3,8 миллиона. По подсчетам аналитиков, по итогам 2018-го отток будет еще большим — 5,4 миллиона человек.
Уход клиентов может обернуться серьезными потерями для компаний. Авторы исследования оценивают их в 5,5 миллиарда долларов.
18 процентов участников опроса, проведенного cg42, вовсе никогда не пользовались традиционным платным телевидением, предпочитая альтернативные стриминговые сервисы, например, Netflix, Amazon Prime и Hulu Plus. Среди главных причин отказа от платного телевидения — высокие цены, дополнительные сборы и более выгодные условия для новых подписчиков, нежели для старых.
Отмечается, что уже бывшие клиенты операторов платного телевидения экономят в среднем по 85 долларов в месяц. 79 процентов опрощенных не пожалели о своем решении. Доля тех, кто собирается вернуться к платному телевидению, составляет всего пять процентов.
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