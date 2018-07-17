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Закрывали глаза на провинности: в Самаре заведующую детсадом обвинили в даче взяток чиновникам
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Закрывали глаза на провинности: в Самаре заведующую детсадом обвинили в даче взяток чиновникам 

63.ru 24 минуты назад
Фото: 63.ru
Злоумышленница предстанет перед судом
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении заведующей детским садом. Женщина предстанет перед судом по обвинению в даче взяток.
— По версии следствия, злоумышленница передавала деньги сотрудникам департамента образования, чтобы чиновники покрывали женщину за провинности на службе, — сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Следователи выяснили, что заведующая детским садом ежемесячно платила чиновникам от 4000 до 8000 рублей в течение трех лет. Всего она передала должностным лицам 180 000 рублей.
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