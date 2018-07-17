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В Крыму сотрудники полиции продолжают консультировать граждан о порядке получения государственных услуг в электронном виде
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В Крыму сотрудники полиции продолжают консультировать граждан о порядке получения государственных услуг в электронном виде 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 27 минут назад
Сотрудники ОМВД России по Кировскому району в рамках всекрымской акции «Госуслуги — это проще, чем кажется!» провели очередную консультационную встречу.
Полицейские встретились с работниками Золотополенского сельского совета. В ходе встречи гости в погонах напомнили о том, что для удобства граждан организована возможность подачи заявки на получения ряда государственных услуг в электронном виде. Для этого пользователю необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru и всего лишь один раз посетить территориальный центр обслуживания для того, чтобы подтвердить свою учетную запись.
Полицейские рассказали работникам Золотополенского сельского совета о том, что подтвержденный статус открывает доступ к полному списку услуг, которые предлагает портал. С его помощью пользователь сможет подавать заявки на получение справки о наличии/отсутствии судимости, загранпаспорта гражданина РФ, регистрацию транспортного средства, получение водительских удостоверений и т.д.
Также сотрудники ОВД проинформировали присутствующих о том, что при подаче заявки на получение ряда госуслуг и оплате госпошлины за них через портал, для граждан предусмотрена скидка в 30%.
Сотрудники полиции особо отметили, что при обращении за государственной услугой в электронном виде, сроки ее предоставления значительно сокращены.
Сотрудники Золотополенского сельского совета убедились на наглядном примере, что использование Портала государственных и муниципальных услуг экономит не только время, но и деньги.
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