Ещё
В России могут ввести платежи за покупки в зарубежных интернет-магазинах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России могут ввести платежи за покупки в зарубежных интернет-магазинах 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил предоставить правительству право устанавливать платеж в отношении товаров, которые граждане покупают в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает RNS.
"Правительство России вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты", — сказано в поправках комитета.
На данный момент, посылки весом не более 31 кг и стоимостью менее €1 тыс. в месяц не облагаются пошлинами.
Ранее заместитель министра финансов Илья Трунин сообщил, что порог беспошлинного ввоза посылок с 1 июля 2018 года не будет изменен.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: Куртуа перейдет в "Реал" за £35 млн Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной водой СК проверяет сообщения о задержке зарплаты рабочим на тобольской стройплощадке "Сибура"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева110
Путина назвали «президентом Украины»301
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки390
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка76
Трампа обвинили в измене родине77
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение