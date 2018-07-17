В России могут ввести платежи за покупки в зарубежных интернет-магазинах

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил предоставить правительству право устанавливать платеж в отношении товаров, которые граждане покупают в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает RNS. Правительство России вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты", — сказано в поправках комитета. На данный момент, посылки весом не более 31 кг и стоимостью менее €1 тыс. в месяц не облагаются пошлинами. Ранее заместитель министра финансов Илья Трунин сообщил, что порог беспошлинного ввоза посылок с 1 июля 2018 года не будет изменен.