Трутнев: рост инвестиций в предприятия Дальнего Востока составил 11,5% в 2018 году

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Рост инвестиций в основной капитал предприятий Дальнего Востока продолжился в 2018 году и составил 11,5% за первые пять месяцев года. Об этом сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

"Доля Дальнего Востока в прямых иностранных инвестициях, приходящих на территорию РФ , за эти 5 лет увеличилась в 15 раз — с 2% в 2013 году до 30% в 2017-м. В этом отношении мы сегодня уверенно лидируем. Все эти тенденции продолжаются в 2018 году: рост инвестиций в основной капитал 11,5%; объемы строительства — рост за 5 месяцев 9,3%", — сказал он.

Трутнев добавил, что в особых экономических зонах Дальнего Востока — территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток — суммарно реализуется 1375 проектов с общей суммой инвестиций 3,8 трлн рублей и перспективой создания 127 тыс. новых рабочих мест до 2025 года.

Он отметил, что сданы 129 предприятий с общим объемом инвестиций 140 млрд рублей, на которых создано 11,5 тыс. рабочих мест.

Вице-премьер подчеркнул, что началась работа по созданию условий для жизни людей в центрах экономического роста. «Возникли некоторые необходимости в корректировке — где-то технической корректировке названий, где-то, скажем так, в перераспределении финансовых средств в целях их максимально эффективного использования. Ничего критичного в этом не вижу», — сказал Трутнев.