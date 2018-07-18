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Трутнев оценил долю Дальнего Востока в прямых иностранных инвестициях
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Трутнев оценил долю Дальнего Востока в прямых иностранных инвестициях 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что доля Дальнего Востока в иностранных инвестициях увеличилась в 15 раз за пять лет. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru'.
»На сегодняшний день доля Дальнего Востока в части прямых иностранных инвестиций, осуществляемых на территории России, за последние 5 лет увеличилась в 15 раз до 30%", — сказал Трутнев.
Он также добавил, что отток жителей из региона снизился в два раза.
Ранее Трутнев сообщил, что меры по развитию Дальнего Востока требуют до 30 млрд руб. дополнительных расходов.
Он отметил, что эти цифры не учитывают такие проекты как: Транссиб и Дальневосточный федеральный университет.
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