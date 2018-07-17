Гарантийная поддержка предпринимателей в Москве в первом полугодии выросла почти вдвое

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Объем поручительств Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, выданных малым и средним предприятиям, за первое полугодие 2018 года вырос почти в два раза. Об этом во вторник сообщили в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

"За первые шесть месяцев текущего года объем поручительств фонда, выданных субъектам МСП, составил 6,6 млрд рублей, что тоже почти в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении. Отмечается, что 46% из этих поручительств выданы микропредприятиям, 48% — малым, остальное получили средние предприятия. Их объем пришелся на торговлю (60%), производство и инновации (13%), строительство (9%), еще 18% пришлись на другие направления.

"Город успешно решает задачу, которую… поставил президент − расширить доступ малым и средним предприятиям к источникам финансирования для увеличения их вклада в экономику. В частности, речь идет о кредитовании и гарантийной поддержке. По объему выделенных средств Москва занимает более трети всего объема совокупной гарантийной поддержки по стране", — цитирует пресс-служба слова вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной

Уточняется, что благодаря программе государственной гарантийной поддержки фонда предприниматели привлекли 11 млрд рублей кредитов в январе-июне 2018 года. По словам Сергуниной, эта сумма практически вдвое превышает показатель за этот же период прошлого года.