Ещё
Гарантийная поддержка предпринимателей в Москве в первом полугодии выросла почти вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гарантийная поддержка предпринимателей в Москве в первом полугодии выросла почти вдвое 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Объем поручительств Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, выданных малым и средним предприятиям, за первое полугодие 2018 года вырос почти в два раза. Об этом во вторник сообщили в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.
"За первые шесть месяцев текущего года объем поручительств фонда, выданных субъектам МСП, составил 6,6 млрд рублей, что тоже почти в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении. Отмечается, что 46% из этих поручительств выданы микропредприятиям, 48% — малым, остальное получили средние предприятия. Их объем пришелся на торговлю (60%), производство и инновации (13%), строительство (9%), еще 18% пришлись на другие направления.
"Город успешно решает задачу, которую… поставил президент − расширить доступ малым и средним предприятиям к источникам финансирования для увеличения их вклада в экономику. В частности, речь идет о кредитовании и гарантийной поддержке. По объему выделенных средств Москва занимает более трети всего объема совокупной гарантийной поддержки по стране", — цитирует пресс-служба слова вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Уточняется, что благодаря программе государственной гарантийной поддержки фонда предприниматели привлекли 11 млрд рублей кредитов в январе-июне 2018 года. По словам Сергуниной, эта сумма практически вдвое превышает показатель за этот же период прошлого года.
ТАСС: последние новости
Следователи начали проверку из-за массового отравления шаурмой в Кызыле В Москве на Кольцевой линии запустят передвижную телестудию Месси стал самым популярным футболистом среди пользователей Facebook и Instagram
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17317
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде67
Крымский мост закроют из-за Расторгуева161
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение