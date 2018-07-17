От мужа или донора: семейная пара выясняет, кто должен быть отцом ребенка

В суде рассматривалось дело семейной пары Курочкиных. Муж Олег предъявил иск о расторжении брака, его супруга — ответчица Ангелина не согласна на развод.

Муж заявил, что хочет развестись с женой, поскольку подозревает, что она, возможно, уже беременна от другого мужчины. Олег рассказал, что в браке уже пять лет и на протяжении этого времени хотел бы стать отцом, но жена отказывалась. Она, по его словам, оправдывалась тем, что еще рано и она не готова стать матерью.

Истец добавил — в последние дни поведение его жены сильно изменилось. Ангелина стала рассуждать о том, что неплохо было бы зачать ребенка при помощи донорской спермы, а не от мужа. Жена заявила мужу о том, что он не подходит по определенным параметрам и родословной для отцовства будущего ребенка. В итоге муж сделал вывод об измене и наступившей беременности жены от другого мужчины, а история с донорской спермой, по его утверждению, супруга прикрывается, как оправданием своей неверности.

В свою очередь Ангелина уверенно заявила, что она не беременна. Женщина рассказала, что в будущем, возможно бы, хотела родить малыша от донорской спермы, поскольку родился бы здоровый, умный и талантливый ребенок. Ангелина призналась, что хочет родить, но не от мужа, а от донорской спермы, однако при этом сохранить брак.

В суд также вызвали свидетеля истца — подругу жены, которая призналась, что Ангелина пришла к ней в перинатальный центр, где она работает, и попросила сделать липовую справку о процедуре ЭКО. Кроме того, на днях видели якобы Ангелину с любовником в аэропорту, где они обнимались и целовались.

Между тем в ходе судебного заседания выяснилось, что у Олега есть сын, который родился еще до брака с Ангелиной и о котором он не знал. В итоге мужчина отказался от своих претензий и отозвал иск о разводе. Решением суда дело о разводе прекратили.

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