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Пятнадцать на троих: жестокое избиение подростков арматурой и кастетами в Сочи попало на видео
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Пятнадцать на троих: жестокое избиение подростков арматурой и кастетами в Сочи попало на видео 

Новая Кубань 28 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 июля — Новая Кубань. Все происходящее было зафиксировано на камеру наружного наблюдения. Видео уже опубликовали в социальных сетях.
Авторы поста сообщают, что события разворачивались в Лазаревском районе г. Сочи 14 июля.
На кадрах зафиксированы факты применения физической силы в отношении неустановленных граждан и нанесения им телесных повреждений.
— Добивали лежачих арматурой, дубиной и кастетом. — Пояснили очевидцы.
Идентифицировать лица нападавших невозможно. Сообщается, что группа мужчин в количестве 15 человек избила двоих несовершеннолетних.
— Парень не агрессивный, трудяга, заступился за двух несовершенолетних ребят, к которым было агрессивное поведение со стороны толпы, после чего собравшись кучкой целенаправленно били до потери сознания! — Добавили об обстоятельствах авторы поста в социальных сетях.
Сообщается, что один из пострадавших получил серьезные травмы:
— Разбита голова и сломана челюсть в двух местах, Сейчас ему сделали операцию в Краснодаре. Двое других получили не меньше.
Причины случившегося не установлены.
Также очевидцы событий поясняют, что это уже четвертый эпизод совершения групповых нападений в поселке за минувшую неделю.
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