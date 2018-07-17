Пятнадцать на троих: жестокое избиение подростков арматурой и кастетами в Сочи попало на видео

Краснодар . 17 июля — Новая Кубань. Все происходящее было зафиксировано на камеру наружного наблюдения. Видео уже опубликовали в социальных сетях.

Авторы поста сообщают, что события разворачивались в Лазаревском районе г. Сочи 14 июля.

На кадрах зафиксированы факты применения физической силы в отношении неустановленных граждан и нанесения им телесных повреждений.

— Добивали лежачих арматурой, дубиной и кастетом. — Пояснили очевидцы.

Идентифицировать лица нападавших невозможно. Сообщается, что группа мужчин в количестве 15 человек избила двоих несовершеннолетних.

— Парень не агрессивный, трудяга, заступился за двух несовершенолетних ребят, к которым было агрессивное поведение со стороны толпы, после чего собравшись кучкой целенаправленно били до потери сознания! — Добавили об обстоятельствах авторы поста в социальных сетях.

Сообщается, что один из пострадавших получил серьезные травмы:

— Разбита голова и сломана челюсть в двух местах, Сейчас ему сделали операцию в Краснодаре. Двое других получили не меньше.

Причины случившегося не установлены.

Также очевидцы событий поясняют, что это уже четвертый эпизод совершения групповых нападений в поселке за минувшую неделю.