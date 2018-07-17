Продажи алкоголя в РФ в I полугодии выросли на 11,4%

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ. Розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в первом полугодии 2018 года увеличились на 11,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 98,322 миллиона декалитров, сообщили РИА Новости в Национальном союзе защиты прав потребителей (НСЗПП).

В июне текущего года было продано 16,629 миллиона декалитров алкоголя, что выше показателя июня прошлого года на 11,5%.

Объем продаж шампанского и игристых вин в январе-июне вырос на 4,2% — до 6,568 миллиона декалитров, в июне — на 7%, до 1,041 миллиона декалитров.

Продажи вина в январе-июне составили 23,828 миллиона декалитров, что больше уровня прошлого год на 8,1%. В июне было продано 4,233 миллиона декалитров (рост на 7,4%). Продажи водки в первом полугодии выросли на 9%, до 34,347 миллиона декалитров, в июне — на 9,5%, до 5,702 миллиона.

Розничные продажи коньяка за шесть месяцев выросли на 13,2%, до 5,215 миллиона декалитров, в июне — на 13,8%, до 832,09 тысячи декалитров. Продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) с начала года выросли на 11,7% в годовом выражении — до 2,159 миллиона декалитров, а в июне было продано 395,01 тысячи декалитров таких напитков (рост на 18,7%).

"Рост показателей розничной продажи алкогольной продукции по сравнению с первым полугодием 2017 года объясняется введением с 1 июля 2017 года системы ЕГАИС в небольших населенных пунктах на территории России, которые ранее не были охвачены системой", — пояснили в НСЗПП.