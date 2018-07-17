Главе украинского Центра противодействия коррупции обожгли глаза

Руководителя украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина во время акции протеста облили зеленкой, что привело к ожогу глаз.

Шабунин выступал инициатором акции протеста, устроенной из-за закрытия дела против сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова . Его обвиняли в хищении средств и растрате более 550 тыс. долларов, пишет ТАСС

По мнению ЦПК, решение специализированной антикоррупционной прокуратуры было «непонятным и непоследовательным». Пикет был организован, чтобы глава прокуратуры Назар Холодницкий рассказал о настоящих причинах закрытия дела.

Когда Шабунин утром во вторник вместе с противниками САП приехал к месту пикета, в него стали кидать мусор и облили зеленкой. Как заметили в ЦПК, представители полиции «спокойно наблюдали за тем, как молодчики обливали Шабунина зеленкой». В результате руководитель центра получил химический ожог глаз.

Напомним, что сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр был задержан после обыска. Согласно версии Национального антикоррупционного бюро, он убедил замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря купить у определенной компании рюкзаки для МВД , однако товар был получен некачественный и по высоким ценам.