Ещё
Ставропольским аграриям компенсируют затраты на дизельное топливо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставропольским аграриям компенсируют затраты на дизельное топливо 

«Это Кавказ» 25 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Аграрии Ставрополья могут рассчитывать на компенсацию части стоимости дизельного топлива для сельскохозяйственной техники до конца года.
«Из резервного фонда Росиси на эти цели выделено 5 миллиардов рублей. Проектом распределения федеральных средств Ставрополью выделено 209 миллионов рублей, из краевого бюджета на эти цели необходимо 13,3 миллиона рублей. На заседании Думы Ставропольского края, которое состоялось 12 июля, наши предложения были поддержаны. Соответствующие изменения в региональном бюджете утверждены, — заявил глава краевого Минсельхоза Владимир Ситников. Его слова приводятся на сайте ведомства.
В связи с тем, что с начала года цены на топливо выросли на 18,7%, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил Минсельхозу РФ предусмотреть компенсацию затрат на приобретенное топливо за счет бюджетных средств для аграриев. В министерстве инициативу поддержали и предусмотрели средства «на возмещение части затрат, связанных с приобретением дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ в расчете на 1 тонну дизельного топлива».
Выплаты субсидий будут производиться через районные управления сельского хозяйства за топливо, которое было приобретено с 1 января до 1 июня 2018 года хозяйствами всех форм собственности, состоящих в реестре господдержки.
«Это Кавказ»: последние новости
В Дагестане стартовал новый конкурс управленческих кадров «Россети» проведут учения в Дащестане, чтобы сократить потери электроэнергии Полпред президента в СКФО предложил распространять опыт возрождения Чечни на другие регионы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева115
Путина назвали «президентом Украины»318
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки418
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка76
Трампа обвинили в измене родине102
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение