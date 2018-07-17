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Дубровский потребовал разобраться с проектом нового ГОКа стоимостью 12 миллиардов
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Дубровский потребовал разобраться с проектом нового ГОКа стоимостью 12 миллиардов 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Челябинской области может появиться еще один горно-обогатительный комбинат. ОАО «ЮГК» планирует построить Курасанский ГОК в Верхнеуральском районе. Предприятие будет заниматься добычей золотой руды. Планируемые инвестиции — 12 миллиардов рублей.
Вопрос реализации этого проекта рассматривался сегодня на совещании у губернатора Бориса Дубровского.
«Проект технологически очень сложный, требует серьезных вложений и эффективной финансовой модели. Но и отдача будет весомой — Курасанский ГОК даст порядка 600 миллионов рублей налогов в бюджеты всех уровней ежегодно и создаст 400 новых рабочих мест, — отметил глава региона. — Особо подчеркну, что для нас при реализации проектов важна экологическая составляющая».
Борис Дубровский поручил челябинскому министерству экологии детально разобраться, как возможное появление ГОКа в Верхнеуральском районе повлияет на состояние окружающей среди и насколько производство будет безопасным для людей.
В случае одобрения проекта предстоит решить инфраструктурные вопросы: проложить дорогу, провести газ и электроэнергию. Инвестор уже заявил, что возможна газификация 275 домов в поселке Горбуновский Красельского сельского поселения.
Фото: gubernator74.ru
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