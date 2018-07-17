Дубровский потребовал разобраться с проектом нового ГОКа стоимостью 12 миллиардов

Вопрос реализации этого проекта рассматривался сегодня на совещании у губернатора Бориса Дубровского

«Проект технологически очень сложный, требует серьезных вложений и эффективной финансовой модели. Но и отдача будет весомой — Курасанский ГОК даст порядка 600 миллионов рублей налогов в бюджеты всех уровней ежегодно и создаст 400 новых рабочих мест, — отметил глава региона. — Особо подчеркну, что для нас при реализации проектов важна экологическая составляющая».

Борис Дубровский поручил челябинскому министерству экологии детально разобраться, как возможное появление ГОКа в Верхнеуральском районе повлияет на состояние окружающей среди и насколько производство будет безопасным для людей.

В случае одобрения проекта предстоит решить инфраструктурные вопросы: проложить дорогу, провести газ и электроэнергию. Инвестор уже заявил, что возможна газификация 275 домов в поселке Горбуновский Красельского сельского поселения.

Фото: gubernator74.ru