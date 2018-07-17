Торт с белым роялем, Пелагея с нагим прессом: как и с кем отметил 50-летие Леонид Агутин 

Эстрадный певец Леонид Агутин отметил свой 50-летний юбилей в окружении родных и друзей.
На масштабную вечеринку в одном из заведений Москвы пришли звездные друзья юбиляра: Владимир Пресняков и Наталия Подольская, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Валерия и Иосиф Пригожин, Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Звезды веселились и публиковали впечатления в Instagram: Подольская показала групповое фото, на котором Пелагея предстала в суперкоротком топе, а Навка активно снимала на видео в сториз выступления друзей Леонида Агутина, видеообращения тех, кто не смог прийти лично — от Сергея Безрукова до Константина Хабенского, — и, конечно, задувание свеч на роскошном торте с белым роялем на вершине.
У себя на странице Леонид Агутин пока новых фото не публиковал, однако накануне празднования поделился с фолловерами размышлениями о юбилее.
— написал Агутин. Присоединяемся к поздравлениям с прошедшим днем рождения и мы!
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Фото:Instagram