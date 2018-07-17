Торт с белым роялем, Пелагея с нагим прессом: как и с кем отметил 50-летие Леонид Агутин

Эстрадный певец Леонид Агутин отметил свой 50-летний юбилей в окружении родных и друзей.

У себя на странице Леонид Агутин пока новых фото не публиковал, однако накануне празднования поделился с фолловерами размышлениями о юбилее.

— написал Агутин. Присоединяемся к поздравлениям с прошедшим днем рождения и мы!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram