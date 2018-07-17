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Юристы опровергли миф, что судиться с сотовыми операторами бесполезно
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Юристы опровергли миф, что судиться с сотовыми операторами бесполезно 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Вопреки распространенному мнению, суд с телекоммуникационными компаниями — дело не бессмысленное. По данным экспертов юридического онлайн-сервиса Pravoved.ru, чаще всего потребители судятся именно с операторами сотовой связи, оказывающим услуги за абонентскую плату, — на эту сферу приходится 23% судебных решений.
"При этом вероятность потребителя выиграть спор с телеком-оператором — высокая, доля полностью или частично удовлетворенных судом исков составляет 77%", — говорят юристы, проанализировавшие 200 тысяч судебных решений о спорах по защите прав потребителей. В претензиях по делам, связанных с телекомом, отказывают всего 23% случаев.
Аналогичная статистика прослеживается в сферах страхования и жилищного строительства. Меньше — только в области ритейла, в которой процент полного отказа составляет лишь 11%, 89% исков удовлетворяются полностью или частично. Реже всего суд встает на сторону потребителей в делах, связанных с банковским обслуживанием (полный отказ — в 69% случаев) и автопроизводителями/дилерами.
В сфере техники чаще всего судятся со «Связным» — на него приходится 8% от всех исков к ритейлерам. Против "Евросети" и "М. Видео" подается почти в два раза меньше исков, чем к «Связному». По оценке Pravoved.ru, шанс выиграть спор с «Евросетью» самый высокий — 76%. У «Эльдорадо» клиенты полностью или частично выигрывают 72,6% дел, у «Связного» — 72,2%.
Как показывает практика, суд часто встает на сторону потребителей. В связи с этим клиентам рекомендуют не бояться идти в суд, предварительно проконсультировавшись с юристом.
∎Исследование: мобильный интернет в России один из самых дешевых в мире читайте также
"У многих потребителей обращение в суд вызывает страх, а недобросовестные продавцы зачастую внушают покупателям, что никаких шансов урегулировать вопрос в их сторону нет", — говорят эксперты. — …Перед походом в суд стоит консультироваться с юристом, это увеличит вероятность положительного решения и сэкономит время".
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