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Гражданка Казахстана утонула в горной реке из‐за селфи
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Гражданка Казахстана утонула в горной реке из‐за селфи 

360tv.ru 25 минут назад
Трагедией закончился один из корпоративов около Алма‐Аты. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу республиканского оперативно‐спасательного отряда Комитета по ЧС МВД Казахстана.
«Близ Алматы в реке Каскеленка утонула 35-летняя женщина», — рассказали представители местного ведомства.
Все произошло 16 июля на территории центра отдыха «Нурлы Тау». Женщина залезла на камень, что сфотографироваться, и упала в водоем. Течение унесло тело далеко от место несчастного случая. Поиски осложнились уже наступившей темнотой. Труп удалось обнаружить среди мусора и веток только спустя три часа.
Восьмилетняя девочка утонула в Октябрьском районе Приморья во время купания в бассейне. Мать на пять минут оставила ребенка одного, а когда вернулась, дочка уже не дышала. Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь школьнице.
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