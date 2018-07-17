Гражданка Казахстана утонула в горной реке из‐за селфи

Трагедией закончился один из корпоративов около Алма‐Аты. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу республиканского оперативно‐спасательного отряда Комитета по ЧС МВД Казахстана

«Близ Алматы в реке Каскеленка утонула 35-летняя женщина», — рассказали представители местного ведомства.

Все произошло 16 июля на территории центра отдыха «Нурлы Тау». Женщина залезла на камень, что сфотографироваться, и упала в водоем. Течение унесло тело далеко от место несчастного случая. Поиски осложнились уже наступившей темнотой. Труп удалось обнаружить среди мусора и веток только спустя три часа.

Восьмилетняя девочка утонула в Октябрьском районе Приморья во время купания в бассейне. Мать на пять минут оставила ребенка одного, а когда вернулась, дочка уже не дышала. Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь школьнице.