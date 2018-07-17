Перечень оснований для подачи жалоб в антимонопольный орган будет расширен

Россияне смогут обжаловать неудовлетворительную работу антимонопольного органа в градостроительной сфере и в течение семи дней. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Документ расширяет список оснований для подачи жалоб в антимонопольный орган на действие или бездействие органов власти в сфере градостроительства по дополнительным основаниям в ускоренном порядке — в семидневный срок. Речь идёт о заключении договоров аренды или купли-продажи участка под строительство, утверждении документации при планировке территории, организации и проведении аукциона по продаже земельного участка из государственной собственности.

Член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Голушко , представляя законопроект на пленарном заседании, отметил, что граждане смогут обжаловать случаи незаконного отказа в приёме документации и заявлений, а также предъявления не предусмотренных законом требований.

«В соответствии с действующим законодательством в антимонопольный орган разрешается обжаловать действия организаций, которые осуществляют эксплуатацию сетей. Законопроект же предоставляет возможность подавать такое обжалование и на органы власти в градостроительной сфере», — сказал он.