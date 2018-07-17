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На завершение реконструкции Станиславского потратят более 84 млн рублей
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На завершение реконструкции Станиславского потратят более 84 млн рублей 

Ростовские Вести 33 минуты назад
На портале государственных закупок размещён тендер на выполнение работ по завершению реконстркуции улицы Станиславского в Ростове-на-Дону. На эти цели из городского и регионального бюджетов будет выделено 84 033 910 рублей. Заявки принимаются до 3 августа. Электронный аукцион состоится 6 августа, тогда же должен опредилиться и подрядчик-победитель. Все работы должны быть завершены в течение 25 дней со дня заключения муниципального контракта, сказано в сопроводительной информации к закупке. В наменовании самой закупки значится «Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов».
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