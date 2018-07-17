В СЗФО изношенные теплосети потеряли энергоэффективность 

Подогрев улицОднако проблема не только в том, что гигакалории утекают через многочисленные «слабые звенья» в теплосетях жилых домов. Немалая доля тепла расходуется попросту неэффективно — например, во время весеннего потепления в очень многих жилых домах наблюдаются «перетопы». Чтобы не страдать в подобные дни от жары в собственных квартирах, жильцы вынуждены открывать окна, выпуская избыточное тепло наружу. Сколько тепла улетучивается из жилых домов через форточки, не знает сегодня никто. Решить эту проблему можно с помощью систем, позволяющих отбирать из теплоисточников ровно столько ресурса, сколько нужно для комфортной температуры в жилищах. Но в большинстве жилых домов либо действуют устаревшие системы теплоснабжения, не позволяющие регулировать подачу тепла в зависимости от погоды, либо управляющим компаниям не хватает квалификации, чтобы наладить эту регулировку. Все это бьет по карманам граждан. Такой перерасход тепла часто приводит к тому, что по итогам корректировки платы за тепло отопительного сезона жильцы получают дополнительные счета за тепло и засыпают жалобами контролирующие инстанции. Возмущение граждан понятно: мало того что они не заказывали «перетоп» в квартирах, так их еще и заставляют платить за жару в комнатах и связанный с ней дискомфорт. — Энергетики часто не хотят признавать отвратительное качество централизованного отопления, — отмечает Юрий Дунин, председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий (СЖКП) Мурманской области. — Регулирование подачи теплоносителя сегодня происходит по «температурному графику», когда котельная регулирует температуру подаваемого в дома теплоносителя. На мой взгляд, от температурного графика давно пора уходить. Я неоднократно предлагал начать диалог о переходе к прин-ципиально новой системе централизованного отопления — работающей на спрос потребителя. Подобная система уже давно действует в Европе, Финляндии, Норвегии. Но теплоэнергетики сегодня в этом не заинтересованы. Работа на спросПри работе «на спрос» речь идет о том, что в жилые дома подается теплоноситель постоянной температуры, но потребители берут только тот его объем, который позволяет создать комфортные условия в квартире. Для этого насосы на котельных должны быть оборудованы частотными регуляторами оборотов, чтобы реагировать на колебания объема потребляемого теплоносителя, подчеркивает эксперт. Если этот объем уменьшается, то с помощью частотного регулятора обороты насоса автоматически снижаются, и объем перекачиваемой горячей воды уменьшается. Если же на улице холодно, потребление тепла увеличивается, и обороты насоса растут. Существует и другая проблема. Энергосберегающие технологии развиваются огромными темпами, есть масса возможностей тем или иным способом сберегать тепло, воду, электроэнергию. Если ресурс экономится, то эта экономия должна отражаться в счете, выставляемом потребителю. Но именно это во многих случаях сегодня оказывается невозможным — либо из-за несовершенства технических систем в жилых домах, либо из-за пробелов в законодательной базе, которая отстает от стремительно развивающихся технологий в энергетике. — Сегодня мы можем потреблять меньше тепла, регулируя подачу тепла в квартиру, но наш платеж за тепло от этого не зависит, — отмечает Игорь Колесников, руководитель проекта направления «Городское хозяйство» Института экономики города (Москва). — Проблема в том, что мы не всегда можем поставить прибор учета, который бы определял, насколько мы уменьшили потребление тепла. В старом жилфонде существует вертикальная разводка системы подачи теплоносителя в квартиры — то есть, пройдя по батареям одной квартиры, теплоноситель идет в другую, затем в третью и так далее, по последовательной цепочке. В этом случае необходимо ставить теплосчетчик в каждой квартире на каждую батарею. В итоге уменьшение платежа за тепло будет несопоставимо меньше, чем стоимость установки теплосчетчиков, подчеркивает Игорь Колесников. А ведь приборы учета необходимо периодически поверять, ремонтировать и менять. В домах, построенных по современным проектам, этой проблемы нет. Там действует горизонтальная разводка — от общей магистрали, по которой идет теплоноситель, имеются отдельные вводы в каждую квартиру. В этом случае отдельные теплосчетчики на каждую батарею не нужны — достаточно поставить счетчик на ввод в квартиру, что гораздо дешевле. Когда счетчик не в счетНо домов с горизонтальной разводкой в России сегодня ничтожно мало. Кроме того, их жильцы пока не имеют возможности платить за тепло по индивидуальным теплосчетчикам, так как не разработаны необходимые законы и нормы. Предполагается, что проблему решат предложенные минстроем РФ поправки в законодательство, касающееся предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах. В частности, одно из предложений минстроя вводит формулу, которая позволит гражданам рассчитываться за тепло не по общедомовым, а по внутриквартирным приборам учета. Это важно, если учесть, что некоторые жильцы любят прохладу в квартире, а некоторые предпочитают температуру повыше и ставят полы с подогревом. Однако в любом случае следует учесть, что подавляющая доля жилья в России — особенно в Мурманской области и других северных регионах — возведена еще в советские годы и чаще всего имеет вертикальную разводку. Самый подходящий выход для жильцов таких домов — установка индивидуальных автоматизированных тепловых пунктов (АТП), позволяющих отбирать тепло по количественному принципу. Но таких домов слишком мало — по данным СЖКП, в Мурманской области их лишь несколько процентов. Более активно количественный принцип регулировки отопления внедряется в бюджетных учреждениях. В жилфонде этот процесс идет крайне медленно, поскольку жильцам договориться о покупке автоматизированного теплопункта несравненно сложнее, чем для руководства школы или больницы составить проект по установке АТП и добиться финансирования, наглядно показав, какова будет экономия. Двойная экономияЕсли комплексно внедрить все меры по теплосбережению, то можно сэкономить минимум50 процентов потребляемого тепла, подчеркивают эксперты. Но возлагать всю ответственность за теплосбережение в жилфонде на управляющие компании и жильцов неправомерно, поскольку в этом процессе участвуют и теплоэнергетические компании. По-другому просто невозможно, поскольку батареи в домах и котельные завязаны в единую технологическую цепочку. Теплоэнергетики должны как минимум подготовить насосы к перекачке пониженного объема теплоносителя. Сегодня в Заполярье преобладает качественное регулирование подачи тепла, когда меняется температура теплоносителя, отмечают теплоэнергетики. И «перетопы» при такой системе практически неизбежны, поскольку одна и та же вода подается как в батареи, так и в трубы горячего водоснабжения. Если весной температуру теплоносителя сильно понизить, то «остынет» и вода в кранах. — Количество подаваемого теплоносителя теплоснабжающая организация не регулирует, она не имеет права это делать, поскольку она обязана поставить в дом теплоноситель строго определенных параметров, — отмечает Илья Бармин, начальник управления сбыта компании «Мурманэнергосбыт», которая отапливает две трети жилфонда Мурманской области. — Регулировка отопления в доме — это в первую очередь забота даже не управляющих компаний, а самих владельцев жилья. Прямая речьОлег Перцовский, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»:— Среди стартапов, с которыми мы работаем, есть технологии очистки воздуха. В стене делается отверстие и ставится небольшое устройство, которое выглядит как кондиционер. Там есть система фильтров, и вы получаете абсолютно чистый воздух в комнате. Для жителей больших городов это хорошее решение — не нужно вообще открывать окно, решается проблема шума, грязи, теплопотерь. Или есть инфракрасные отопители, которые выглядят как LED-телевизор. Такие есть у французских фирм, но коллеги из Красноярска разработали собственную технологию, совершенствуют ее. Она по энергоэффективности даже немного лучше французской, но главное — в разы дешевле. Игорь Буренко, заместитель директора управляющей компании (Мурманск):— В доме N 13 на улице Гаджиева за счет средств собственников установлен автоматизированный теплопункт, которые действует в течение 5-6 лет. За год он позволяет сэкономить около 400 тысяч рублей. Если бы жильцы этого дома рассчитывались за тепло по нормативу, то стоимость отопления для них была бы вполовину больше, чем сейчас. Есть два способа профинансировать установку такого теплопункта. Во-первых, на общем собрании жильцы могут принять решение о дополнительных сборах. Это можно отразить как в отдельной квитанции, так и в едином платежном документе. Составляется смета, и жители собирают деньги. Во-вторых, можно использовать схему энергосервисного контракта. Компания устанавливает АТП, а жители в течение года-двух платят за тепло по нормативу. По окончанию отопительного сезона компания показывает гражданам, какая экономия сложилась в счет оплаты благодаря автоматизированному теплопункту, и эта экономия идет в счет платы за его установку. Как только средства за установку оборудования будут возвращены компании, оно переходит в собственность жильцов, и дальше они эксплуатируют его с помощью этого же предприятия или какого-либо другого, получая чистую экономию по теплу — фактически прибыль от вложенных средств.