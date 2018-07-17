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Почти 20 сканеров для бесконтактного досмотра пассажиров обновили в аэропорту Домодедово
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Почти 20 сканеров для бесконтактного досмотра пассажиров обновили в аэропорту Домодедово 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
«Московский аэропорт Домодедово перешел на новое поколение сейфскаутов — специального оборудования для проведения бесконтактного досмотра пассажиров. До версии Provision ATD были обновлены 17 сканеров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что техника позволяет за три секунды провести сканирование и в автоматическом режиме обнаружить скрытые на теле человека предметы из различных материалов: металла, жидкости, резины, проволоки, порошка, пластики, керамики и другого.
«Обновленное оборудование соответствует международным стандартам по обеспечению приватности пассажиров. Согласно им, при прохождении через сейфскаут не воспроизводится изображение тела пассажиров. Теперь инспектор видит на экране стандартизированный обезличенный силуэт, на котором система при необходимости выделяет зоны для проведения дополнительного тактильного досмотра», — пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что оборудование безопасно для беременных женщин и детей.
«Аэропорт Домодедово первым в Московском авиаузле внедрил сейфскауты в 2007 г. Это задало новый стандарт в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров. Благодаря высокой технической оснащенности аэропорт Домодедово прошел аудит управления транспортной безопасности министерства внутренней безопасности США (Transportation Security Administration) на соответствие аэропорта требованиям безопасности, которые утверждены Международной организацией гражданской авиации (International Civil Aviation Organization)», — напомнили в пресс-службе.
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