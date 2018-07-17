Почти 20 сканеров для бесконтактного досмотра пассажиров обновили в аэропорту Домодедово

«Московский аэропорт Домодедово перешел на новое поколение сейфскаутов — специального оборудования для проведения бесконтактного досмотра пассажиров. До версии Provision ATD были обновлены 17 сканеров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что техника позволяет за три секунды провести сканирование и в автоматическом режиме обнаружить скрытые на теле человека предметы из различных материалов: металла, жидкости, резины, проволоки, порошка, пластики, керамики и другого.

«Обновленное оборудование соответствует международным стандартам по обеспечению приватности пассажиров. Согласно им, при прохождении через сейфскаут не воспроизводится изображение тела пассажиров. Теперь инспектор видит на экране стандартизированный обезличенный силуэт, на котором система при необходимости выделяет зоны для проведения дополнительного тактильного досмотра», — пояснили в пресс-службе.

Подчеркивается, что оборудование безопасно для беременных женщин и детей.