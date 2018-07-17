В Калуге открылось енотокафе

Калуге появилось первое в городе енотокафе, где гостей будут встречать контактные и пушистые зверьки.

"Пообщаться" во время своего визита посетители смогут с тремя енотами-полоскунами: Матильдой, Жуликом и Зоей, сообщает официальный сайт заведения. Однако организаторы все же не советуют приходить с детьми моложе 7 лет. Также на территории кафе запрещено кормить животных принесенной с собой едой или причинять им какой-либо вред.

Владельцы призывают будущих гостей уважительно относиться к енотам и не принуждать их к контакту, если они в нем не заинтересованы. Кроме того, миниатюрные хищники могут поцарапать или прикусить руку визитера в ходе кормления.