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В Калуге открылось енотокафе
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В Калуге открылось енотокафе 

Национальный Туристический Союз 32 минуты назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В Калуге появилось первое в городе енотокафе, где гостей будут встречать контактные и пушистые зверьки.
"Пообщаться" во время своего визита посетители смогут с тремя енотами-полоскунами: Матильдой, Жуликом и Зоей, сообщает официальный сайт заведения. Однако организаторы все же не советуют приходить с детьми моложе 7 лет. Также на территории кафе запрещено кормить животных принесенной с собой едой или причинять им какой-либо вред.
Владельцы призывают будущих гостей уважительно относиться к енотам и не принуждать их к контакту, если они в нем не заинтересованы. Кроме того, миниатюрные хищники могут поцарапать или прикусить руку визитера в ходе кормления.
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