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Калининград вошёл в двадцатку регионов с самым большим числом страдающих ожирением
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Калининград вошёл в двадцатку регионов с самым большим числом страдающих ожирением 

Клопс.Ru 25 минут назад
Калининградская область вошла в число регионов с самым большим количеством страдающих ожирением взрослых россиян. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».
Заболевание развивается из-за того, что более 90% населения страны употребляет в пищу слишком много простых углеводов, что может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и сахарного диабета. В 2016 году показатель заболеваемости ожирением среди взрослого населения с впервые в жизни установленным диагнозом составил 285,85 человека на 100 000 взрослого населения.
Наиболее высокие показатели заболеваемости ожирением в 2017 году регистрировались в 39 субъектах РФ — это:
Алтайский край,
Республика Алтай,
Омская область,
Республика Хакасия,
Новосибирская область,
Республика Бурятия,
Кемеровская область,
Томская область,
Красноярский край,
Иркутская область,
Курганская область,
Тюменская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Свердловская область,
Новгородская область,
г. Санкт-Петербург,
Калининградская область
Вологодская область,
Республика Коми,
Республика Калмыкия,
Астраханская область,
Оренбургская область,
Пензенская область,
Саратовская область,
Кировская область,
Самарская область,
Чувашская Республика,
Нижегородская область,
Тульская область,
Ивановская область,
Воронежская область,
Смоленская область,
Курская область,
Рязанская область,
Орловская область
Тамбовская область,
Республика Ингушетия,
Чукотский автономный округ,
Магаданская область.
В 2017 году в Российской Федерации развивалась тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом.
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