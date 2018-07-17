Калининград вошёл в двадцатку регионов с самым большим числом страдающих ожирением 

Калининградская область вошла в число регионов с самым большим количеством страдающих ожирением взрослых россиян. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».
Заболевание развивается из-за того, что более 90% населения страны употребляет в пищу слишком много простых углеводов, что может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и сахарного диабета. В 2016 году показатель заболеваемости ожирением среди взрослого населения с впервые в жизни установленным диагнозом составил 285,85 человека на 100 000 взрослого населения.
Наиболее высокие показатели заболеваемости ожирением в 2017 году регистрировались в 39 субъектах РФ — это:
Калининградская область
В 2017 году в Российской Федерации развивалась тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом.