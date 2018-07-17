На проспекте Карла Маркса отремонтируют ливневку

В Железнодорожном районе Самары обновят дождевую канализацию. Муниципальное предприятие «Инженерные системы» заключило контракт с ООО «Строительная компания Сервис-Д» на выполнение работ. Сообщение опубликовали на сайте госзакупок.

— Компании передадут участок проспекта Карла Маркса от пересечения с Дачной до дома № 55, — говорится в документах закупки. — Здесь необходимо капитально отремонтировать и реконструировать коллектор дождевой канализации.

Во время ремонта подрядчики заменят 186 метров железобетонных труб различного диаметра. Их присоединят к имеющимся коммуникациям в 4 местах врезками. При необходимости после всех земляных работ строители уложат новый асфальт и приведут территорию в порядок.

Подрядчику необходимо закончить все работы в течение 60 дней. На эти цели из бюджета МП выделят 11 447 657 рублей.