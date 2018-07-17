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На проспекте Карла Маркса отремонтируют ливневку
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На проспекте Карла Маркса отремонтируют ливневку 

63.ru 30 минут назад
Фото: 63.ru
Ливневка на Карла Маркса устарела
В Железнодорожном районе Самары обновят дождевую канализацию. Муниципальное предприятие «Инженерные системы» заключило контракт с ООО «Строительная компания Сервис-Д» на выполнение работ. Сообщение опубликовали на сайте госзакупок.
— Компании передадут участок проспекта Карла Маркса от пересечения с Дачной до дома № 55, — говорится в документах закупки. — Здесь необходимо капитально отремонтировать и реконструировать коллектор дождевой канализации.
Во время ремонта подрядчики заменят 186 метров железобетонных труб различного диаметра. Их присоединят к имеющимся коммуникациям в 4 местах врезками. При необходимости после всех земляных работ строители уложат новый асфальт и приведут территорию в порядок.
Подрядчику необходимо закончить все работы в течение 60 дней. На эти цели из бюджета МП выделят 11 447 657 рублей.
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