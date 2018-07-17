Обзор горячих летних вакансий в рекламе и маркетинге! 

depositphotos
Словно горячие пирожки улетают не только жаркие дни лета, но и вакансии на Sostav. Вашему вниманию представляем 20 свежих вакансий из ведущих рекламных агентств.
Не забудьте поискать материалы на тему, как оставить успешное резюме, чтобы вас не только заметили, но и взяли на работу.
Обратите внимание, первые четыре вакансии для читателей из Санкт-петербурга.
Аккаунт-директор в санкт-петербургский офис
от 80 000 до 120 000 CubeLine Agency
В интернет-агентство с высокой технической экспертизой CubeLine Agency требуется аккаунт-директор — человек с горящими глазами, амбициями. сильным бэкграундом, желанием постоянно совершенствоваться и расти. Взамен — отличный продукт, отличная репутация на рынке и мощная команда. А также остойная оплата, уютный офис, хороший юмор, чай, кофе, книги и прочие приятности
Ключевые компетенции:
performance marketing;
web analytics.
Клиенты:
крупные и средние федеральные игроки (GS Group, IVI, Concept Club, LiveTex, Babadu, Acoola Kids и другие);
технологические партнер — K50, CallTouch, RetailRocket, Shoppilot, 1-С Bitrix.
Вам предстоит:
работать с крупными клиентами из ключевых отраслей;
выстраивать долгосрочную стратегию развития клиентской базы;
организовывать и проводить встречи с клиентами на регулярной основе;
понимать и решать задачи клиентов/ Up Sale, Cross Sale;
взаимодействовать с проектной группой внутри агентства.
Мы ожидаем, что Вы:
не меньше 3-х лет занимались продажами и работой с клиентами;
не боитесь про-активного аккаунтинга и умеете поддерживать лояльность клиентов;
не меньше 1 года работали в сфере интернет-маркетинга;
разбираетесь в понятиях CPM, CPC, AOV, CAC, ROI, CPA;
умеете планировать свое время и расставлять приоритеты в решении задач;
внимательны к деталям и настойчивы в достижении целей;
умеете выстраивать долгосрочные отношения;
умеете принимать решения и работать на результат.
С нашей стороны:
достойная заработная плата (оклад + проценты) без верхней планки. Совокупный доход от 150.000 рублей;
пул интересных клиентов;
уютный тихий офис в современном бизнес-центре в 10 минутах ходьбы от метро Фрунзенская или Пушкинская;
отличный коллектив (да, себя мы ценим и любим);
возможности для развития — от внутреннего обучения до оплачиваемых курсов.
Отправляя резюме на gusev@cubeline.ru, опишите в сопроводительном письме почему именно вы подходите.
Руководитель отдела контекстной и таргетированной рекламы
от 150 000 CubeLine Agency
В санкт-петербургский офис интернет-агентства CubeLine Agency нужен руководитель отдела контекстной и таргетированной рекламы (Head of Performance). С нас — мощная команда, отличный продукт, отличная репутация на рынке и необходимые ресурсы для захвата рынка! С вас — компетенции, драйв, стабильный результат. Мы ищем системного человека с сильным бекграундом, с амбициями, настоящего лидера.
Ключевые компетенции:
performance marketing;
web analytics.
Клиенты:
Мы даем крутой измеряемый результат для крупного и среднего бизнеса (GS Group, IVI.ru, Alex Fitness, Дом.ру, Балтийский хлеб, Concept Club, LiveTex, Babadu, Acoola Kids и другие);
Сертифицированный партнер Яндекс, Mail.ru, VK, Google Premium Partner;
Технологический партнер — K50, CallTouch, RetailRocket, Shoppilot, 1С Bitrix.
Чем предстоит заниматься:
поддерживать и развивать бизнес-процессы отдела performance маркетинга и аналитики (аудит, стратегия, МП, запуск РК, вывод на KPI, ведение и масштабирование, мониторинги, кастомные отчеты, сквозная аналитика), так чтобы каждый наш клиент получал наилучший результат от инвестиций в маркетинг и рекламу;
управлять проектными командами на средних проектах и быть готовым самостоятельно проджектить крупные;
развивать и совершенствовать внутреннюю систему обучения hard и soft скиллам;
находить таланты, создавать настоящие команды, поддерживать, растить и мотивировать на успех;
поддерживать высокую скорость внедрения новых performance инструментов.
Ожидаем, что вы:
знаете техническую мат.часть (ЯД, AW, MT, FB, VK, GA, GTM, Excel, PBI);
вы — состоявшийся менеджер. Держите фокус на стратегических задачах. Не закапываетесь в операционке;
умеете управлять процессами и людьми. Кайдзен наше всё. Делегируете не проблему, а решение;
базово понимаете и готовы активно прокачивать управленческую мат.часть (KPI, PDCA, SMART, CRM, ABC, RFM, Billing, GP, PBIT);
берете на себя ответственность, готовы отстаивать свою точку зрения, всегда получаете результат.
С нас:
достойная заработная плата (фикс + процент) без верхней планки. Уровень дохода выше рынка. Обсуждается по результатам собеседования;
сильнейшая команда экспертов на питерском рынке;
комплексные и сложные проекты;
агентство, которое растет Х2 Y/Y и не собирается останавливаться;
возможности для получения знаний и навыков, от внутреннего обучения до полностью оплачиваемых годовых программ;
дерзость и молодость.
Присылайте резюме на gusev@cubeline.ru.
Специалист по контекстной рекламе
от 60 000 CubeLine Agency
В санкт-петербургский офис интернет-агентства ищут умного, адекватного, позитивного человека, который хочет стать по-настоящему сильным профессионалом в области платного трафика и веб-аналитики. Иным словами, нужен Performance специалист.
Мы — независимые, дерзкие, успешные эксперты рынка performance маркетинга. От Вас ожидаем аналитического склада ума и огромного желания развиваться!
Обязанности:
создание, ведение и оптимизация рекламных кампаний в Яндекс Директ, Google AdWords;
работа в рамках заданных KPI. Оптимизация кампании в рамках CPL/CPA/CPO/CPS/CPI;
глубокий анализ эффективности трафика, кампаний, объявлений, ключевых слов;
подбор и анализ ключевых слов в Key-Collector с последующей кластеризацией в Excel;
создание, ведение и оптимизация контекстных кампаний через с использованием К50;
работа с системами веб-аналитики Google Analytics, Яндекс. Метрика;
отчетность по эффективности рекламных кампаний с использованием Power Query и Power BI.
Пожелания:
опыт работы с контекстной рекламой Яндекс. Директ, Google Adwords с бюджетами от 300к. ;
наличие сертификатов обеих систем;
хорошее знание Excel (формулы, фильтры, сводные таблицы). Знание PowerQuery и Power BI будет преимуществом;
умение анализировать качество трафика в Аналитиксе;
грамотный русский язык, обучаемость, исполнительность;
желание учиться каждый день и стать настоящим экспертом в своей области.
Условия:
уровень дохода выше рынка. Обсуждается по результатам собеседования;
работа в успешно растущем агентстве с большими клиентами;
помощь наставника на начальном этапе работы;
быстрый рост заработной платы в зависимости от профессионального уровня;
работа в офисе. Пятидневка с лояльным графиком прихода/ухода;
оплата конференций, книг, инструментов за счет компании. Большая библиотека профессиональной литературы;
работа с интересными и сложными проектами;
молодой коллектив сильных специалистов;
вкусный кофе, печеньки, покер, настолки, кикер.
Преимуществом будет геймерский/покерный опыт, математическое/техническое образование (даже незаконченное), опыт манимейкинга, любой другой интересный жизненный бэкграунд. Узнали себя? Пишите на gusev@cubeline.ru.
Младший специалист по контекстной рекламе
от 30 000 до 50 000 CubeLine Agency
В команду интернет-агентства (г. Санкт-Петербург) требуется умный, адекватный, позитивный человек, который хочет стать по-настоящему сильным профессионалом в области платного трафика и веб-аналитики. От будущего интернет-маркетолога ожидают аналитического склада ума и огромного желания развиваться!
Обязанности:
подбор и анализ ключевых слов;
создание, ведение и оптимизация контекстных кампаний;
работа с системами веб-аналитики Google Analytics, Яндекс. Метрика;
отчетность по эффективности рекламных кампаний.
Пожелания:
опыт работы с контекстной рекламой Яндекс. Директ, Google Adwords. Наличие сертификатов будет плюсом;
опыт составление СЯ. Опыт работы с Key Collector будет плюсом;
хорошее знание Excel (формулы, фильтры, сводные таблицы и т.п.);
умение анализировать качество трафика;
приветствуются знания по HTML, JavaScript;
грамотный русский язык, обучаемость, исполнительность;
желание стать настоящим экспертом в своей области.
Условия:
уровень дохода выше рынка. Обсуждается по результатам собеседования;
работа в успешно растущем агентстве с большими клиентами;
помощь наставника на начальном этапе работы;
быстрый рост заработной платы в зависимости от профессионального уровня.
работа в офисе. Пятидневка с лояльным графиком прихода/ухода;
оплата конференций, книг, инструментов за счет компании. Большая библиотека профессиональной литературы;
работа с интересными и сложными проектами;
молодой коллектив сильных специалистов;
вкусный кофе, печеньки, покер, настолки, кикер.
Преимуществом будет геймерский/покерный опыт, математическое/техническое образование (даже незаконченное), опыт манимейкинга, любой другой интересный жизненный бэкграунд. Пишите на gusev@cubeline.ru.
Аккаунт-менеджер
от 60 000 до 90 000 Affect
Affect — digital-агентство полного цикла, входящее в топ-7 среди российских digital-агентств с пятнадцатилетним опытом работы — ищет уверенного аккаунт-менеджера в одну из клиентских групп. 360-кампании, интегрированные проекты, командировки и много интересного!
Кто нужен:
Энергичный человек с врожденной гиперответственностью! Человек, любящий цифры, ценящий договоренности, который никогда не опаздывает, который не сможет спать спокойно, если он пообещал и не сделал. Тот, кто понимает, что такое сервис, и работает с любовью к клиенту и к коллегам.
Наш новый аккаунт-менеджер будет сопровождать одного из наших ключевых клиентов.
Прямые обязанности:
вести и курировать интегрированные проекты с использованием множества рекламных инструментов, выходящих за рамки интернет-маркетинга, на всех стадиях реализации;
устанавливать и развивать отношения с клиентами;
изучать бизнес клиента и разбираться в нём;
ставить задачи исполнителям и контролировать выполнение этих задач;
помогать group head;
вести отчётность по проектам;
участвовать во встречах с клиентами;
оформлять документацию по проектам;
контролировать своевременное поступления денежных средств;
контролировать документооборот.
Требования:
понимание основ работы digital-агентств и рекламы в интернете в целом;
умение различать промо-посты от ТГБ и вёрстку от бэкэнда;
понимание процессов документооборота и способность самостоятельно их лидировать;
умение найти подход к любому типажу людей;
наличие неистребимого желания лидировать проекты, вникать и быть в курсе всех деталей, как никто другой в команде;
стремление к структурированию всей информации;
готовность ежедневно учиться и приобретать новый опыт;
наличие фундаментальных качеств менеджера проектов: организаторские способности, ответственность, аккуратность, аналитический склад ума, пунктуальность, коммуникабельность, энтузиазм, желание работать в команде, проактивность;
опыт аналогичной работы от 1 года;
знание английского языка не ниже Intermediate;
грамотный русский язык.
Дополнительно:
любить учиться и изучать новые технологии;
знание остальных рекламных инструментов (помимо digital) будет преимуществом.
Что предлагаем:
возможность стать опытным менеджером с высоким окладом и в будущем зарабатывать выше рынка;
в вашей команде опытный проджект-менеджер, который отвечает за digital-разработку;
все ужины с клиентами оплачивает Affect;
ключевым сотрудникам мы оплачиваем 50% стоимости курсов английского языка с корпоративным тренером;
мы постоянно обучаем своих сотрудников (у нас внутренний клуб чтения проф. литературы, мы отправляем на конференции, у нас проходят внутренние лекции);
для нас важен результат, а не процесс, поэтому время, формат и условия работы вы (в разумных пределах) выбираете для себя сами;
зарплата 60 000 — 90 000 руб. +доля от прибыли в дополнение к зарплате;
профессиональные сотрудники, интересные проекты, мировые бренды;
у нас очень веселые корпоративы и тусовки;
современный офис на двух этажах в центре дизайна Artplay, м. Курская/Чкаловская.
Если вы дочитали до этого момента, и вам очень хочется к нам, но вы не уверены, хватит ли у вас опыта и скиллов, обязательно пишите аккаунт-директору Лене elena@affect.ru.
Digital Manager
от 50 000 до 70 000 BeGroup
В команду BeGroup (группа компаний, специализирующихся на видеомаркетинге) ищут менеджера рекламной сети, который будет дружить с администраторами интернет-площадок и искать новых партнеров.
Обязанности:
поиск и привлечение новых партнеров (сети сообществ в социальных сетях, издательские дома, YouTube и instagram блогеры);
поддержка пользователей, помощь в подключении площадок, настройке рекламных кампаний;
контроль финансово-юридического сопровождения партнеров, заключение договоров, оплат, закрывающей документации;
администрирование внутренней базы площадок;
выполнения плана по привлечению и подключению площадок в платформы размещения рекламы (BeSeed, BeRoll).
Требования:
аналогичный опыт;
знание Excel и сферы digital на уверенном уровне;
трудолюбие и усидчивость;
внимание к деталям;
понимание принципа работы социальных сетей (ВК, ОК, ФБ, Instagram) и YouTube.
Условия:
заработная плата от 50000 руб по результатам собеседования;
офис в центре Москвы;
молодой коллектив;
график работы 5/2 (пн-пт) с 11 до 19;
работа с крупными сайтами и популярными блогерами YouTube;
работа в быстро развивающемся рекламном сегменте;
чай, кофе, печеньки за счет заведения;
офис в шаговой доступности от м. Красносельская (ул. Ольховская), где ходят в тапочках и вертятся на голове.
Пиши Алексею Солодову на aleksey@begroupcompanies.com.
Digital Group Head
по договоренности
BeGroup
В команду BeGroup (группа видеокомпаний) ищут Digital Group Head'a, который возьмет в свои крепкие руки управление отделом. А в ответ получит любовь, почет, ну и деньги, конечно, куда без них. Если ты ответственный, адекватный и опытный, читай дальше.
Обязанности:
управление отделом (разработка мотивации, контроль качества работы, найм сотрудников);
разработка и реализация стратегии размещений клиента, подготовка предложений;
анализ эффективности и контроль рекламных кампании;
осуществление стратегического и тактического планирования;
поиск, привлечение новых партнеров для размещения и анализа рекламных кампаний;
контроль финансово-юридического сопровождения проектов, контрактов, оплат, закрывающей документации, расхода денежных средств.
Требования:
опыт работы на позиции не ниже Senior Digital manager/ Senior Digital Planner не менее 2-x лет;
отличное знание видов размещения, новых технологий, принципов работы рекламных кабинетов (ВК, ФБ, Adwords, MyTarget);
владение английским языком;
интерес к видеорекламе (мы занимаемся только видеомаркетингом);
практические знания форматов продвижения видео;
Знания систем аналитики YouTube Analytics, Google Analytics, Яндекс. Метрика;
экспертный уровень работы в Excel;
готовность общаться, отвечать на одни и те же вопросы, помогать и поддерживать. Одним словом, делать клиентов счастливыми;
ответственность и спокойствие;
грамотная речь и письмо.
Условия:
молодой и дружный коллектив, без занудства;
интенсивное развитие;
стабильная оплата по результатам собеседования и годовые бонусы;
оформление по ТК РФ;
офис, где ходят в тапочках и вертятся на голове.
Пиши Алексею Солодову на aleksey@begroupcompanies.com.
Digital Group Head
по договоренности
Publicis Media
Разыскивается Digital Group Head для очень «вкусного» клиента! Publicis Media Russia ищет настоящего digital-эксперта, чуткого руководителя и отличного коммуникатора со знанием английского.
умеешь организовать работу команды как минимум из двух человек;
хорошо считаешь;
не упускаешь из виду ни одной детали;
Google Analytics — твой проверенный инструмент.
Обязанности:
контроль и управление рекламными digital-кампаниями;
разработка и защита презентаций у клиента;
дипломатические миссии.
Тебе предстоит общаться с клиентом, участвовать в написании стратегий, разрабатывать тактические планы, а также обучать и мотивировать лучшую digital-команду. Интересно? Скорее пиши на HR@publicismedia.ru.
Руководитель event-проектов
по договоренности
Подъёжики
Агентство стратегических событий полного цикла рассматривает кандидатов только с опытом работы в event-бизнесе с наличием требуемых компетенций!
Требования:
опыт работы в организации и реализации Event-проектов от 3 лет;
опыт в организации крупных (от 1000 человек) мероприятий (новый год, день рождения компании, форумы и конференции) с бюджетом от 15 млн рублей, презентаций (автомобили, новые товары и т.д.), внутренних конференций, тимбилдингов;
знание рынка Event-услуг Москвы;
организация проекта «под ключ», самостоятельное ведение проекта (от получения брифа до реализации проекта);
хорошие управленческие навыки, подбор команды, умение делегировать полномочия;
опыт ведения от 3-х проектов одновременно;
ответственность и стрессоустойчивость. Умение работать в команде;
знание английского языка (желательно).
Задачи:
самостоятельное ведение проекта: от получения брифа до реализации проекта;
участие в тендере (коммуникация с клиентом, разработка креативного предложения, работа с бюджетом);
презентация и защита проекта;
самостоятельная организация и реализация проекта (набирает рабочую группу, распределяем задачи, контролирует выполнение задач, несет полную ответственность за подготовку и проведение мероприятие) — мероприятие «под ключ»;
работа с клиентом на этапе реализации проекта (грамотные выстроенные коммуникации с клиентом);
поиск и выбор подрядчиков на проект (качество, сроки);
ведение отчётности, составление основных проектных документов (сметы и др);
выполнение поставленного плана работ и KPI (рентабельность и маржинальность проекта, качество проекта, дебиторская задолженность.
Почта для вашего резюме bdi@podegiki.ru.
Дизайнер упаковки
по договоренности
Depot WPF В Depot WPF опять не хватает рук на все заказы, в связи с чем команда открывает вакансию дизайнера в группу, занимающуюся разработкой упаковки. От будущего коллеги ждут:
опыт работы с глобальными брендами и масштабными задачами;
умение работать с фудстайлом;
отточенное чувство вкуса;
инициативность, усидчивость;
позитивный настрой при любом ходе событий, адекватное восприятие критики, желание жить, творить и развиваться;
абсолютное владение пакетом Adobe.
Готовы на поход за очередным «Каннским львом» в составе команды одного из крупнейших брендинговых агентств страны? Присылайте свое портфолио коммерческому директору Depot WPF Ксении Пархоменко на почту kparkhomenko@depotwpf.ru с пометкой «Дизайнер в упаковку». p. s. Дорогие фрилансеры, молодые родители и убежденные домоседы! Вынуждены вас разочаровать заранее: команда ищет сотрудника исключительно в штат на постоянную загрузку. Специалисты на «удаленку» не рассматриваются.
Стратег
по договоренности
Depot WPF Агентство Depot WPF продолжает расширять команду и ищет стратега!
Требования:
с опытом в брендинге;
с уклоном в аналитику и маркетинг (знание математики приветствуется);
умеющий читать и анализировать исследования;
со свежим умом и взглядом;
желательно в возрасте 25-30 лет и не обремененный семейными заботами и ипотеками;
не рыба по гороскопу (нет времени объяснять);
стрессоустойчивый (будут крики и нервы — гарантирую);
способный разрабатывать эффективные стратегии быстро, не как на фрилансе, и точно не «месяц на проект в расслабленном режиме»;
умеющий вести параллельно несколько проектов и не путаться в дедлайнах;
умеющий слушать;
с хорошей памятью;
с идеальной рабочей дисциплиной;
в теме локального и глобального рынка, знающий кейсы, агентства, инструментарий, методики и технологии работы с брендами;
имеющий хороший бэкграунд по мониторингу кейсов и новостей рынка;
обладающий презентационными навыками (сборка и личная презентация);
точно знающий, что стратегия — это то, чем он точно хочет заниматься;
которому есть что сказать рынку и клиентам;
с мозгом, который сможет быстро перестроиться под наши условия, терминологию, скорости и качество:, поскольку времени обучать и адаптировать нового человека у нас очень мало.
Нужен тот, кто обладает всеми навыками по-настоящему крутого стратега: умеет формулировать общее видение проекта, проводить глубинные интервью и организовывать количественные исследования, подобрать визуальные референсы, подготовить и провести воркшоп, организовать процессы и соблюдать внутренние сроки, брифовать и отслеживать работу креативного отдела, грамотно и красиво писать и формулировать вербальные коммуникации, самостоятельно создать кейс, обладает правильными эстетическими качествами для работы с визуальными коммуникациями, не боится ни скучной рутинной работы, ни сумасшедших командировок. Нужен конъюнктурщик и дизраптор в одном флаконе. Бунтарь и консерватор в одном лице. В идеале — равно хорошо разбирающийся в семиотике, трендах ритейла в Исландии и шансах на победу Coventry City в лиге EFL».
Совсем несложно соответствовать! Если согласны с этим утверждением — присылайте резюме на fkuchkarov@depotwpf.ru с пометкой «Вакансия: стратег».
SMM-менеджер
по договоренности
Depot WPF Одно из ведущих брендинговых агентств страны Depot WPF ищет в PR-команду специалиста по social media.
От будущего коллеги ожидают:
глобального понимания всех возможных механизмов работы в social media: нам не нужно просто размещать посты, нам нужно попадать ими в самое сердце максимально профильной аудитории;
участия в стратегическом и тактическом планировании PR-деятельности;
администрирования и ведения аккаунтов агентства в FB, ВК, Instagram, Youtube, системной работы с наращиванием живых и профильных подписчиков из категории профкомьюнити и потенциальных клиентов;
оперативного и качественного подбора площадок для размещения ситуативного контента, посевов, релизов, формирования аудиторий для продвижения постов;
участия в подготовке интересного контента: сбор информации внутри агентства, подготовка текстов, слайдшоу, аудио, анимации и т.п. ;
грамотного и «вкусного» русского языка;
мониторинга упоминаний, сбора статистики, своевременной подготовки аналитики и отчетов;
самостоятельного взаимодействия с сотрудниками агентства;
креатива, идей, эффективных советов;
готовности включиться в активную деятельность с первого дня;
умения работать самостоятельно, без переспрашиваний и дополнительных «стимулов» со стороны руководства;
и, разумеется — успешных кейсов!
Очень желательно уверенное знание английского языка: у нас действительно много работы для иностранных партнеров и англоязычных аудиторий. Работа на удаленных условиях не рассматривается!
На новом месте вас ждут:
стабильный белый оклад (сумма оговаривается с успешным кандидатом);
обжитый светлый офис в 3 минутах от м. Таганская, с безлимитным кофе и фантастической командой;
интереснейшие задачи по продвижению в соцсетях и много уникального контента в работу;
бюджет на коммерческую деятельность в рамках SMM;
понимающие коллеги, заботливые руководители;
очень много работы;
два «Каннских льва» и больше сотни других престижных наград, созерцание которых по 2 минуты в день очень мотивирует на активную деятельность!
Отправляйте резюме на smaltsev@depotwpf.ru с пометкой «SMM-менеджер». В резюме обязательно указывайте ссылки на реализованные или текущие проекты, даты работы над ними и поставленные/исполненные в рамках проекта задачи.
P. S. Кандидаты, презентующие рост с 10 подписчиков до 100 в форме «мы увеличили аудиторию в десять раз!/на 900%!», будут рассматриваться последними — команду интересуют только натуральные числа и реально эффективная работа, но не «агентская» похвальба.
Аккаунт менеджер направления «Управление трафиком»
по договоренности
Rambler&Co (Рамблер и Ко)
В Rambler Group открыта вакансия аккаунт-менеджера направления «Управление трафиком».
Портрет кандидата:
Ввысшее образование / последние курсы заочного;
опыт работы с Яндекс. Метрикой и другими системами статистики;
опыт работы с тизерными системами, в т.ч. умение добавлять тизеры и оптимизировать;
опыт составления медиа-планов;
умение работать с различными рекламными форматами;
хорошие коммуникативные навыки;
стрессоустойчивость;
умение работать в быстром темпе.
Чем предстоит заниматься?
ведение группы внутреннего медиа-планирования, создание и воплощение планов по продвижению площадок компании на собственном рекламном инвентаре (включая мобильные сайты);
создание регламентов по внутреннему медиа-планированию, обеспечение процессов в соответствии с регламентами;
создание и воплощение медиа-планов с внешними партнерами и подрядчиками.
Кросс-проектные активности:
согласование планов по внутренним размещениям с заказчиками (проекты компании web&mobile);
согласование размещений с площадками (бизнес-лидерами проектов или ответственными сотрудниками);
осуществление контроля своевременного запуска кросс-промо кампаний и промежуточный контроль;
составление отчётности о проведённых активностях и рассылка ответственным сотрудникам;
составление прогнозов на основании имеющихся данных;
автоматизация необходимых отчётов для внутренних заказчиков и ответственных сотрудников.
Бартерные активности:
согласование планов по бартерным размещениям с заказчиками;
согласование размещений с площадками (бизнес-лидерами проектов или ответственными сотрудниками);
Контроль своевременного запуска бартерных кампаний и промежуточный контроль;
составление отчётности о проведённых активностях и рассылка ответственным сотрудникам;
составление прогнозов на основании имеющихся данных;
активное участие в работе отдела;
ведение электронного и бумажного документооборота.
Что мы предлагаем:
полное соблюдение ТК РФ;
качественная медицинская страховка;
красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от м. Тульская, на бесплатном шаттле от м. Павелецкая или на автомобиле по Даниловской набережной;
интересная работа среди профессионалов В Хорошей Компании;
пинг-понг и настольный футбол;
помощь в релокации для людей из других регионов;
уровень заработной платы по результатам собеседования.
Контактная почта HR специалиста Евгении Мяченковой — e.myachenkova@rambler-co.ru.
Менеджер по интернет-маркетингу
по договоренности
Rambler&Co (Рамблер и Ко)
В Rambler Group открыта вакансия менеджера по интернет маркетингу на проект Чемпионат (www.championat.com?). Чемпионат.com — лидер среди спортивных порталов Рунета, входит в международный холдинг Rambler&Co.
Портрет кандидата:
высшее образование (предпочтительно в области маркетинга);
опыт работы в интернет-маркетинге или веб-разработке не менее двух лет;
понимание основных маркетинговых метрик, веб-аналитики;
опыт работы в СМИ.
знание специальных программ: Outlook, Jira, Trello, Confluence;
пожелания к прошлому опыту: маркетинг СМИ / Спортивных команд / футбольных клубов / продаж спорт-инвентаря / продажи спортивной одежды.
Чем предстоит заниматься?
управление проектами в сфере интернет-маркетинга. Выполнение общих метрик по проекту, осуществление проекта в срок;
выработка совместно с дирекцией маркетинга и бизнес-лидером общих метрик по активностям;
формирование брифов специалистам в рамках выполнения общего плана;
контроль качества работы специалистов по проектам в сфере интернет-маркетинга;
самостоятельное ведение РК по каналам;
поиск новых источников целевого трафика;
анализ конкурентной среды и трендов рынка;
контроль документооборота с партнерами в сфере-интернет маркетинга.
Что мы предлагаем:
полное соблюдение ТК РФ;
качественная медицинская страховка;
красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от м. Тульская, на бесплатном шаттле от м. Павелецкая или на автомобиле по Даниловской набережной;
возможность участвовать в конференциях, митапах;
интересная работа среди профессионалов #ВХорошейКомпании;
пинг-понг и настольный футбол;
помощь в релокации для людей из других регионов;
уровень заработной платы по результатам собеседования.
Контактная почта HR специалиста Евгении Мяченковой — e.myachenkova@rambler-co.ru.
Руководитель направления поисковой оптимизации
по договоренности
Rambler&Co (Рамблер и Ко)
В Rambler Group открыта вакансия руководителя направления поисковой оптимизации на проект Price.ru Портрет кандидата:
высшее образование в области компьютерных технологий и информатики;
опыт работы в SEO с e-commerce проектами от 4-х лет;
знание принципов работы поисковых систем и алгоритмов ранжирования;
развитые аналитические способности;
знания современных методов SEO (особенно нюансы коммерческих факторов ранжирования Яндекса, нюансы современных технологий Гугл, а также особенности продвижения под мобильные устройства);
успешный опыт продвижения крупных e-commerce сайтов;
навык управления проектами;
навыки управления коллективом: постановка задач, мотивация, ответственность за результат команды
базовые знания и понимание основ веб-разработки
понимание показателей эффективности SEO;
готовность к объёмным и сложным задачам;
умение работать в команде и нацеленность на общий результат;
понимание HTML, CSS, JS;
разработка и использование инструментов для SEO анализа;
владение инструментами для обработки и анализа данных;
будет плюсом опыт программирования (Python) и использование sql-запросов;
будет плюсом понимание моделей машинного и глубокого обучения.
Чем предстоит заниматься?
поисковая оптимизация сайтов;
автоматизация поисковой оптимизации;
веб-аналитика поискового продвижения;
руководство направлением seo-продвижения.
Что мы предлагаем:
полное соблюдение ТК РФ;
качественная медицинская страховка;
красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от м. Тульская, на бесплатном шаттле от м. Павелецкая или на автомобиле по Даниловской набережной;
возможность участвовать в конференциях, митапах;
интересная работа среди профессионалов # В Хорошей Компании;
пинг-понг и настольный футбол;
помощь в релокации для людей из других регионов;
уровень заработной платы по результатам собеседования.
Контактная почта HR специалиста Евгении Мяченковой — e.myachenkova@rambler-co.ru.
Руководитель проекта
по договоренности
DEPARTAMENT
На позицию руководителя проекта ищут профессионала, который возьмет в свои руки руководство самыми яркими и масштабными проектами в сфере событийного маркетинга.
Задачи:
подготовка тендерных предложений;
ведение проектов: планирование, подготовка, контроль исполнения на всех участках;
коммуникации с клиентом;
организация работы проектной группы и подрядчиков;
контроль за рентабельностью проектов;
ответственность за соблюдение дедлайнов;
взаимодействие с подразделениями компании (креативный отдел и бэк-офис).
Ожидания:
английский язык на рабочем уровне;
опыт в реализации масштабных проектов событийного маркетинга от 3 лет;
высокая степень ответственности и системности.
Вас ждут великие проекты! А ваше резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.
Креатор
по договоренности
DEPARTAMENT
DEPARTAMENT NEW & WOW в поиске талантливого креатора.
Портрет кандидата:
опыт работы креатором или копирайтером более 1 года;
владение английским языком (минимум письменный);
знание и постоянное отслеживание современных трендов в сфере событийного маркетинга.
Задачи:
генерация New&Wow идей для событийного маркетинга и мероприятий (индивидуально и в команде, используя различные механики);
оформление идей в формате презентаций;
работа с брифом: аналитика брифа и задач клиента;
личная защита идеи клиенту;
соблюдение правил и регламентов креативного и продакшн отделов;
отслеживание новых технологий, современных тенденций и важнейших событий в культурной жизни в России и за рубежом.
Вас ждут великие проекты! А ваше резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.
Sales manager
по договоренности
DEPARTAMENT
DEPARTAMENT NEW & WOW ждет в команду позитивного и смелого человека — Sales manager, который твердо верит в победу и знает, что он — лучший. Его ждет только новое и захватывающее!
Портрет кандидата:
опыт активных продаж не менее 2-х лет;
уверенность и сильные коммуникативные качества, умение презентовать проекты;
хорошее знание рынка коммерческих российских и зарубежных компаний;
знание английского языка;
опыт ведения переговоров;
ведение клиентов от холодного звонка до оформления сделки;
базовые знания документооборота.
Основные задачи:
подготовка документов по проекту;
участие в тендерах;
проведение презентаций, переговоров;
поддержка отношений с клиентами.
Вас ждут великие проекты! А ваше резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.