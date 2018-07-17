Обзор горячих летних вакансий в рекламе и маркетинге!

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Словно горячие пирожки улетают не только жаркие дни лета, но и вакансии на Sostav. Вашему вниманию представляем 20 свежих вакансий из ведущих рекламных агентств.

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Обратите внимание, первые четыре вакансии для читателей из Санкт-петербурга

Аккаунт-директор в санкт-петербургский офис

от 80 000 до 120 000 CubeLine Agency

В интернет-агентство с высокой технической экспертизой CubeLine Agency требуется аккаунт-директор — человек с горящими глазами, амбициями. сильным бэкграундом, желанием постоянно совершенствоваться и расти. Взамен — отличный продукт, отличная репутация на рынке и мощная команда. А также остойная оплата, уютный офис, хороший юмор, чай, кофе, книги и прочие приятности

Ключевые компетенции:

performance marketing;

web analytics.

Клиенты:

крупные и средние федеральные игроки (GS Group, IVI, Concept Club, LiveTex, Babadu, Acoola Kids и другие);

технологические партнер — K50, CallTouch, RetailRocket, Shoppilot, 1-С Bitrix.

Вам предстоит:

работать с крупными клиентами из ключевых отраслей;

выстраивать долгосрочную стратегию развития клиентской базы;

организовывать и проводить встречи с клиентами на регулярной основе;

понимать и решать задачи клиентов/ Up Sale, Cross Sale;

взаимодействовать с проектной группой внутри агентства.

Мы ожидаем, что Вы:

не меньше 3-х лет занимались продажами и работой с клиентами;

не боитесь про-активного аккаунтинга и умеете поддерживать лояльность клиентов;

не меньше 1 года работали в сфере интернет-маркетинга;

разбираетесь в понятиях CPM, CPC, AOV, CAC, ROI, CPA;

умеете планировать свое время и расставлять приоритеты в решении задач;

внимательны к деталям и настойчивы в достижении целей;

умеете выстраивать долгосрочные отношения;

умеете принимать решения и работать на результат.

С нашей стороны:

достойная заработная плата (оклад + проценты) без верхней планки. Совокупный доход от 150.000 рублей;

пул интересных клиентов;

уютный тихий офис в современном бизнес-центре в 10 минутах ходьбы от метро Фрунзенская или Пушкинская;

отличный коллектив (да, себя мы ценим и любим);

возможности для развития — от внутреннего обучения до оплачиваемых курсов.

Отправляя резюме на gusev@cubeline.ru, опишите в сопроводительном письме почему именно вы подходите.

Руководитель отдела контекстной и таргетированной рекламы

от 150 000 CubeLine Agency

В санкт-петербургский офис интернет-агентства CubeLine Agency нужен руководитель отдела контекстной и таргетированной рекламы (Head of Performance). С нас — мощная команда, отличный продукт, отличная репутация на рынке и необходимые ресурсы для захвата рынка! С вас — компетенции, драйв, стабильный результат. Мы ищем системного человека с сильным бекграундом, с амбициями, настоящего лидера.

Ключевые компетенции:

performance marketing;

web analytics.

Клиенты:

Мы даем крутой измеряемый результат для крупного и среднего бизнеса (GS Group, IVI.ru, Alex Fitness, Дом.ру, Балтийский хлеб, Concept Club, LiveTex, Babadu, Acoola Kids и другие);

Сертифицированный партнер Яндекс, Mail.ru , VK, Google Premium Partner;

Технологический партнер — K50, CallTouch, RetailRocket, Shoppilot, 1С Bitrix.

Чем предстоит заниматься:

поддерживать и развивать бизнес-процессы отдела performance маркетинга и аналитики (аудит, стратегия, МП, запуск РК, вывод на KPI, ведение и масштабирование, мониторинги, кастомные отчеты, сквозная аналитика), так чтобы каждый наш клиент получал наилучший результат от инвестиций в маркетинг и рекламу;

управлять проектными командами на средних проектах и быть готовым самостоятельно проджектить крупные;

развивать и совершенствовать внутреннюю систему обучения hard и soft скиллам;

находить таланты, создавать настоящие команды, поддерживать, растить и мотивировать на успех;

поддерживать высокую скорость внедрения новых performance инструментов.

Ожидаем, что вы:

знаете техническую мат.часть (ЯД, AW, MT, FB, VK, GA, GTM, Excel, PBI);

вы — состоявшийся менеджер. Держите фокус на стратегических задачах. Не закапываетесь в операционке;

умеете управлять процессами и людьми. Кайдзен наше всё. Делегируете не проблему, а решение;

базово понимаете и готовы активно прокачивать управленческую мат.часть (KPI, PDCA, SMART, CRM, ABC , RFM, Billing, GP, PBIT);

берете на себя ответственность, готовы отстаивать свою точку зрения, всегда получаете результат.

С нас:

достойная заработная плата (фикс + процент) без верхней планки. Уровень дохода выше рынка. Обсуждается по результатам собеседования;

сильнейшая команда экспертов на питерском рынке;

комплексные и сложные проекты;

агентство, которое растет Х2 Y/Y и не собирается останавливаться;

возможности для получения знаний и навыков, от внутреннего обучения до полностью оплачиваемых годовых программ;

дерзость и молодость.

Присылайте резюме на gusev@cubeline.ru.

Специалист по контекстной рекламе

от 60 000 CubeLine Agency

В санкт-петербургский офис интернет-агентства ищут умного, адекватного, позитивного человека, который хочет стать по-настоящему сильным профессионалом в области платного трафика и веб-аналитики. Иным словами, нужен Performance специалист.

Мы — независимые, дерзкие, успешные эксперты рынка performance маркетинга. От Вас ожидаем аналитического склада ума и огромного желания развиваться!

Обязанности:

создание, ведение и оптимизация рекламных кампаний в Яндекс Директ, Google AdWords;

работа в рамках заданных KPI. Оптимизация кампании в рамках CPL/CPA/CPO/CPS/CPI;

глубокий анализ эффективности трафика, кампаний, объявлений, ключевых слов;

подбор и анализ ключевых слов в Key-Collector с последующей кластеризацией в Excel;

создание, ведение и оптимизация контекстных кампаний через с использованием К50;

работа с системами веб-аналитики Google Analytics, Яндекс. Метрика;

отчетность по эффективности рекламных кампаний с использованием Power Query и Power BI.

Пожелания:

опыт работы с контекстной рекламой Яндекс. Директ, Google Adwords с бюджетами от 300к. ;

наличие сертификатов обеих систем;

хорошее знание Excel (формулы, фильтры, сводные таблицы). Знание PowerQuery и Power BI будет преимуществом;

умение анализировать качество трафика в Аналитиксе;

грамотный русский язык, обучаемость, исполнительность;

желание учиться каждый день и стать настоящим экспертом в своей области.

Условия:

уровень дохода выше рынка. Обсуждается по результатам собеседования;

работа в успешно растущем агентстве с большими клиентами;

помощь наставника на начальном этапе работы;

быстрый рост заработной платы в зависимости от профессионального уровня;

работа в офисе. Пятидневка с лояльным графиком прихода/ухода;

оплата конференций, книг, инструментов за счет компании. Большая библиотека профессиональной литературы;

работа с интересными и сложными проектами;

молодой коллектив сильных специалистов;

вкусный кофе, печеньки, покер, настолки, кикер.

Преимуществом будет геймерский/покерный опыт, математическое/техническое образование (даже незаконченное), опыт манимейкинга, любой другой интересный жизненный бэкграунд. Узнали себя? Пишите на gusev@cubeline.ru.

Младший специалист по контекстной рекламе

от 30 000 до 50 000 CubeLine Agency

В команду интернет-агентства (г. Санкт-Петербург) требуется умный, адекватный, позитивный человек, который хочет стать по-настоящему сильным профессионалом в области платного трафика и веб-аналитики. От будущего интернет-маркетолога ожидают аналитического склада ума и огромного желания развиваться!

Обязанности:

подбор и анализ ключевых слов;

создание, ведение и оптимизация контекстных кампаний;

работа с системами веб-аналитики Google Analytics, Яндекс. Метрика;

отчетность по эффективности рекламных кампаний.

Пожелания:

опыт работы с контекстной рекламой Яндекс. Директ, Google Adwords. Наличие сертификатов будет плюсом;

опыт составление СЯ. Опыт работы с Key Collector будет плюсом;

хорошее знание Excel (формулы, фильтры, сводные таблицы и т.п.);

умение анализировать качество трафика;

приветствуются знания по HTML, JavaScript;

грамотный русский язык, обучаемость, исполнительность;

желание стать настоящим экспертом в своей области.

Условия:

уровень дохода выше рынка. Обсуждается по результатам собеседования;

работа в успешно растущем агентстве с большими клиентами;

помощь наставника на начальном этапе работы;

быстрый рост заработной платы в зависимости от профессионального уровня.

работа в офисе. Пятидневка с лояльным графиком прихода/ухода;

оплата конференций, книг, инструментов за счет компании. Большая библиотека профессиональной литературы;

работа с интересными и сложными проектами;

молодой коллектив сильных специалистов;

вкусный кофе, печеньки, покер, настолки, кикер.

Преимуществом будет геймерский/покерный опыт, математическое/техническое образование (даже незаконченное), опыт манимейкинга, любой другой интересный жизненный бэкграунд. Пишите на gusev@cubeline.ru.

Аккаунт-менеджер

от 60 000 до 90 000 Affect

Affect — digital-агентство полного цикла, входящее в топ-7 среди российских digital-агентств с пятнадцатилетним опытом работы — ищет уверенного аккаунт-менеджера в одну из клиентских групп. 360-кампании, интегрированные проекты, командировки и много интересного!

Кто нужен:

Энергичный человек с врожденной гиперответственностью! Человек, любящий цифры, ценящий договоренности, который никогда не опаздывает, который не сможет спать спокойно, если он пообещал и не сделал. Тот, кто понимает, что такое сервис, и работает с любовью к клиенту и к коллегам.

Наш новый аккаунт-менеджер будет сопровождать одного из наших ключевых клиентов.

Прямые обязанности:

вести и курировать интегрированные проекты с использованием множества рекламных инструментов, выходящих за рамки интернет-маркетинга, на всех стадиях реализации;

устанавливать и развивать отношения с клиентами;

изучать бизнес клиента и разбираться в нём;

ставить задачи исполнителям и контролировать выполнение этих задач;

помогать group head;

вести отчётность по проектам;

участвовать во встречах с клиентами;

оформлять документацию по проектам;

контролировать своевременное поступления денежных средств;

контролировать документооборот.

Требования:

понимание основ работы digital-агентств и рекламы в интернете в целом;

умение различать промо-посты от ТГБ и вёрстку от бэкэнда;

понимание процессов документооборота и способность самостоятельно их лидировать;

умение найти подход к любому типажу людей;

наличие неистребимого желания лидировать проекты, вникать и быть в курсе всех деталей, как никто другой в команде;

стремление к структурированию всей информации;

готовность ежедневно учиться и приобретать новый опыт;

наличие фундаментальных качеств менеджера проектов: организаторские способности, ответственность, аккуратность, аналитический склад ума, пунктуальность, коммуникабельность, энтузиазм, желание работать в команде, проактивность;

опыт аналогичной работы от 1 года;

знание английского языка не ниже Intermediate;

грамотный русский язык.

Дополнительно:

любить учиться и изучать новые технологии;

знание остальных рекламных инструментов (помимо digital) будет преимуществом.

Что предлагаем:

возможность стать опытным менеджером с высоким окладом и в будущем зарабатывать выше рынка;

в вашей команде опытный проджект-менеджер, который отвечает за digital-разработку;

все ужины с клиентами оплачивает Affect;

ключевым сотрудникам мы оплачиваем 50% стоимости курсов английского языка с корпоративным тренером;

мы постоянно обучаем своих сотрудников (у нас внутренний клуб чтения проф. литературы, мы отправляем на конференции, у нас проходят внутренние лекции);

для нас важен результат, а не процесс, поэтому время, формат и условия работы вы (в разумных пределах) выбираете для себя сами;

зарплата 60 000 — 90 000 руб. +доля от прибыли в дополнение к зарплате;

профессиональные сотрудники, интересные проекты, мировые бренды;

у нас очень веселые корпоративы и тусовки;

современный офис на двух этажах в центре дизайна Artplay, м. Курская/Чкаловская.

Если вы дочитали до этого момента, и вам очень хочется к нам, но вы не уверены, хватит ли у вас опыта и скиллов, обязательно пишите аккаунт-директору Лене elena@affect.ru.

Digital Manager

от 50 000 до 70 000 BeGroup

В команду BeGroup (группа компаний, специализирующихся на видеомаркетинге) ищут менеджера рекламной сети, который будет дружить с администраторами интернет-площадок и искать новых партнеров.

Обязанности:

поиск и привлечение новых партнеров (сети сообществ в социальных сетях, издательские дома, YouTube и instagram блогеры);

поддержка пользователей, помощь в подключении площадок, настройке рекламных кампаний;

контроль финансово-юридического сопровождения партнеров, заключение договоров, оплат, закрывающей документации;

администрирование внутренней базы площадок;

выполнения плана по привлечению и подключению площадок в платформы размещения рекламы (BeSeed, BeRoll).

Требования:

аналогичный опыт;

знание Excel и сферы digital на уверенном уровне;

трудолюбие и усидчивость;

внимание к деталям;

понимание принципа работы социальных сетей (ВК, ОК, ФБ, Instagram) и YouTube.

Условия:

заработная плата от 50000 руб по результатам собеседования;

офис в центре Москвы

молодой коллектив;

график работы 5/2 (пн-пт) с 11 до 19;

работа с крупными сайтами и популярными блогерами YouTube;

работа в быстро развивающемся рекламном сегменте;

чай, кофе, печеньки за счет заведения;

офис в шаговой доступности от м. Красносельская (ул. Ольховская), где ходят в тапочках и вертятся на голове.

Пиши Алексею Солодову на aleksey@begroupcompanies.com.

Digital Group Head

по договоренности

BeGroup

В команду BeGroup (группа видеокомпаний) ищут Digital Group Head'a, который возьмет в свои крепкие руки управление отделом. А в ответ получит любовь, почет, ну и деньги, конечно, куда без них. Если ты ответственный, адекватный и опытный, читай дальше.

Обязанности:

управление отделом (разработка мотивации, контроль качества работы, найм сотрудников);

разработка и реализация стратегии размещений клиента, подготовка предложений;

анализ эффективности и контроль рекламных кампании;

осуществление стратегического и тактического планирования;

поиск, привлечение новых партнеров для размещения и анализа рекламных кампаний;

контроль финансово-юридического сопровождения проектов, контрактов, оплат, закрывающей документации, расхода денежных средств.

Требования:

опыт работы на позиции не ниже Senior Digital manager/ Senior Digital Planner не менее 2-x лет;

отличное знание видов размещения, новых технологий, принципов работы рекламных кабинетов (ВК, ФБ, Adwords, MyTarget);

владение английским языком;

интерес к видеорекламе (мы занимаемся только видеомаркетингом);

практические знания форматов продвижения видео;

Знания систем аналитики YouTube Analytics, Google Analytics, Яндекс. Метрика;

экспертный уровень работы в Excel;

готовность общаться, отвечать на одни и те же вопросы, помогать и поддерживать. Одним словом, делать клиентов счастливыми;

ответственность и спокойствие;

грамотная речь и письмо.

Условия:

молодой и дружный коллектив, без занудства;

интенсивное развитие;

стабильная оплата по результатам собеседования и годовые бонусы;

оформление по ТК РФ

офис, где ходят в тапочках и вертятся на голове.

Пиши Алексею Солодову на aleksey@begroupcompanies.com.

Digital Group Head

по договоренности

Publicis Media

Разыскивается Digital Group Head для очень «вкусного» клиента! Publicis Media Russia ищет настоящего digital-эксперта, чуткого руководителя и отличного коммуникатора со знанием английского.

умеешь организовать работу команды как минимум из двух человек;

хорошо считаешь;

не упускаешь из виду ни одной детали;

Google Analytics — твой проверенный инструмент.

Обязанности:

контроль и управление рекламными digital-кампаниями;

разработка и защита презентаций у клиента;

дипломатические миссии.

Тебе предстоит общаться с клиентом, участвовать в написании стратегий, разрабатывать тактические планы, а также обучать и мотивировать лучшую digital-команду. Интересно? Скорее пиши на HR@publicismedia.ru.

Руководитель event-проектов

по договоренности

Подъёжики

Агентство стратегических событий полного цикла рассматривает кандидатов только с опытом работы в event-бизнесе с наличием требуемых компетенций!

Требования:

опыт работы в организации и реализации Event-проектов от 3 лет;

опыт в организации крупных (от 1000 человек) мероприятий (новый год, день рождения компании, форумы и конференции) с бюджетом от 15 млн рублей, презентаций (автомобили, новые товары и т.д.), внутренних конференций, тимбилдингов;

знание рынка Event-услуг Москвы;

организация проекта «под ключ», самостоятельное ведение проекта (от получения брифа до реализации проекта);

хорошие управленческие навыки, подбор команды, умение делегировать полномочия;

опыт ведения от 3-х проектов одновременно;

ответственность и стрессоустойчивость. Умение работать в команде;

знание английского языка (желательно).

Задачи:

самостоятельное ведение проекта: от получения брифа до реализации проекта;

участие в тендере (коммуникация с клиентом, разработка креативного предложения, работа с бюджетом);

презентация и защита проекта;

самостоятельная организация и реализация проекта (набирает рабочую группу, распределяем задачи, контролирует выполнение задач, несет полную ответственность за подготовку и проведение мероприятие) — мероприятие «под ключ»;

работа с клиентом на этапе реализации проекта (грамотные выстроенные коммуникации с клиентом);

поиск и выбор подрядчиков на проект (качество, сроки);

ведение отчётности, составление основных проектных документов (сметы и др);

выполнение поставленного плана работ и KPI (рентабельность и маржинальность проекта, качество проекта, дебиторская задолженность.

Почта для вашего резюме bdi@podegiki.ru.

Дизайнер упаковки

по договоренности

Depot WPF В Depot WPF опять не хватает рук на все заказы, в связи с чем команда открывает вакансию дизайнера в группу, занимающуюся разработкой упаковки. От будущего коллеги ждут:

опыт работы с глобальными брендами и масштабными задачами;

умение работать с фудстайлом;

отточенное чувство вкуса;

инициативность, усидчивость;

позитивный настрой при любом ходе событий, адекватное восприятие критики, желание жить, творить и развиваться;

абсолютное владение пакетом Adobe.

Готовы на поход за очередным «Каннским львом» в составе команды одного из крупнейших брендинговых агентств страны? Присылайте свое портфолио коммерческому директору Depot WPF Ксении Пархоменко на почту kparkhomenko@depotwpf.ru с пометкой «Дизайнер в упаковку». p. s. Дорогие фрилансеры, молодые родители и убежденные домоседы! Вынуждены вас разочаровать заранее: команда ищет сотрудника исключительно в штат на постоянную загрузку. Специалисты на «удаленку» не рассматриваются.

Стратег

по договоренности

Depot WPF Агентство Depot WPF продолжает расширять команду и ищет стратега!

Требования:

с опытом в брендинге;

с уклоном в аналитику и маркетинг (знание математики приветствуется);

умеющий читать и анализировать исследования;

со свежим умом и взглядом;

желательно в возрасте 25-30 лет и не обремененный семейными заботами и ипотеками;

не рыба по гороскопу (нет времени объяснять);

стрессоустойчивый (будут крики и нервы — гарантирую);

способный разрабатывать эффективные стратегии быстро, не как на фрилансе, и точно не «месяц на проект в расслабленном режиме»;

умеющий вести параллельно несколько проектов и не путаться в дедлайнах;

умеющий слушать;

с хорошей памятью;

с идеальной рабочей дисциплиной;

в теме локального и глобального рынка, знающий кейсы, агентства, инструментарий, методики и технологии работы с брендами;

имеющий хороший бэкграунд по мониторингу кейсов и новостей рынка;

обладающий презентационными навыками (сборка и личная презентация);

точно знающий, что стратегия — это то, чем он точно хочет заниматься;

которому есть что сказать рынку и клиентам;

с мозгом, который сможет быстро перестроиться под наши условия, терминологию, скорости и качество:, поскольку времени обучать и адаптировать нового человека у нас очень мало.

Нужен тот, кто обладает всеми навыками по-настоящему крутого стратега: умеет формулировать общее видение проекта, проводить глубинные интервью и организовывать количественные исследования, подобрать визуальные референсы, подготовить и провести воркшоп, организовать процессы и соблюдать внутренние сроки, брифовать и отслеживать работу креативного отдела, грамотно и красиво писать и формулировать вербальные коммуникации, самостоятельно создать кейс, обладает правильными эстетическими качествами для работы с визуальными коммуникациями, не боится ни скучной рутинной работы, ни сумасшедших командировок. Нужен конъюнктурщик и дизраптор в одном флаконе. Бунтарь и консерватор в одном лице. В идеале — равно хорошо разбирающийся в семиотике, трендах ритейла в Исландии и шансах на победу Coventry City в лиге EFL».

Совсем несложно соответствовать! Если согласны с этим утверждением — присылайте резюме на fkuchkarov@depotwpf.ru с пометкой «Вакансия: стратег».

SMM-менеджер

по договоренности

Depot WPF Одно из ведущих брендинговых агентств страны Depot WPF ищет в PR-команду специалиста по social media.

От будущего коллеги ожидают:

глобального понимания всех возможных механизмов работы в social media: нам не нужно просто размещать посты, нам нужно попадать ими в самое сердце максимально профильной аудитории;

участия в стратегическом и тактическом планировании PR-деятельности;

администрирования и ведения аккаунтов агентства в FB, ВК, Instagram, Youtube, системной работы с наращиванием живых и профильных подписчиков из категории профкомьюнити и потенциальных клиентов;

оперативного и качественного подбора площадок для размещения ситуативного контента, посевов, релизов, формирования аудиторий для продвижения постов;

участия в подготовке интересного контента: сбор информации внутри агентства, подготовка текстов, слайдшоу, аудио, анимации и т.п. ;

грамотного и «вкусного» русского языка;

мониторинга упоминаний, сбора статистики, своевременной подготовки аналитики и отчетов;

самостоятельного взаимодействия с сотрудниками агентства;

креатива, идей, эффективных советов;

готовности включиться в активную деятельность с первого дня;

умения работать самостоятельно, без переспрашиваний и дополнительных «стимулов» со стороны руководства;

и, разумеется — успешных кейсов!

Очень желательно уверенное знание английского языка: у нас действительно много работы для иностранных партнеров и англоязычных аудиторий. Работа на удаленных условиях не рассматривается!

На новом месте вас ждут:

стабильный белый оклад (сумма оговаривается с успешным кандидатом);

обжитый светлый офис в 3 минутах от м. Таганская, с безлимитным кофе и фантастической командой;

интереснейшие задачи по продвижению в соцсетях и много уникального контента в работу;

бюджет на коммерческую деятельность в рамках SMM;

понимающие коллеги, заботливые руководители;

очень много работы;

два «Каннских льва» и больше сотни других престижных наград, созерцание которых по 2 минуты в день очень мотивирует на активную деятельность!

Отправляйте резюме на smaltsev@depotwpf.ru с пометкой «SMM-менеджер». В резюме обязательно указывайте ссылки на реализованные или текущие проекты, даты работы над ними и поставленные/исполненные в рамках проекта задачи.

P. S. Кандидаты, презентующие рост с 10 подписчиков до 100 в форме «мы увеличили аудиторию в десять раз!/на 900%!», будут рассматриваться последними — команду интересуют только натуральные числа и реально эффективная работа, но не «агентская» похвальба.

Аккаунт менеджер направления «Управление трафиком»

по договоренности

Rambler&Co (Рамблер и Ко)

В Rambler Group открыта вакансия аккаунт-менеджера направления «Управление трафиком».

Портрет кандидата:

Ввысшее образование / последние курсы заочного;

опыт работы с Яндекс. Метрикой и другими системами статистики;

опыт работы с тизерными системами, в т.ч. умение добавлять тизеры и оптимизировать;

опыт составления медиа-планов;

умение работать с различными рекламными форматами;

хорошие коммуникативные навыки;

стрессоустойчивость;

умение работать в быстром темпе.

Чем предстоит заниматься?

ведение группы внутреннего медиа-планирования, создание и воплощение планов по продвижению площадок компании на собственном рекламном инвентаре (включая мобильные сайты);

создание регламентов по внутреннему медиа-планированию, обеспечение процессов в соответствии с регламентами;

создание и воплощение медиа-планов с внешними партнерами и подрядчиками.

Кросс-проектные активности:

согласование планов по внутренним размещениям с заказчиками (проекты компании web&mobile);

согласование размещений с площадками (бизнес-лидерами проектов или ответственными сотрудниками);

осуществление контроля своевременного запуска кросс-промо кампаний и промежуточный контроль;

составление отчётности о проведённых активностях и рассылка ответственным сотрудникам;

составление прогнозов на основании имеющихся данных;

автоматизация необходимых отчётов для внутренних заказчиков и ответственных сотрудников.

Бартерные активности:

согласование планов по бартерным размещениям с заказчиками;

согласование размещений с площадками (бизнес-лидерами проектов или ответственными сотрудниками);

Контроль своевременного запуска бартерных кампаний и промежуточный контроль;

составление отчётности о проведённых активностях и рассылка ответственным сотрудникам;

составление прогнозов на основании имеющихся данных;

активное участие в работе отдела;

ведение электронного и бумажного документооборота.

Что мы предлагаем:

полное соблюдение ТК РФ;

качественная медицинская страховка;

красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от м. Тульская, на бесплатном шаттле от м. Павелецкая или на автомобиле по Даниловской набережной;

интересная работа среди профессионалов В Хорошей Компании;

пинг-понг и настольный футбол;

помощь в релокации для людей из других регионов;

уровень заработной платы по результатам собеседования.

Контактная почта HR специалиста Евгении Мяченковой — e.myachenkova@rambler-co.ru.

Менеджер по интернет-маркетингу

по договоренности

Rambler&Co (Рамблер и Ко)

В Rambler Group открыта вакансия менеджера по интернет маркетингу на проект Чемпионат (www.championat.com?). Чемпионат.com — лидер среди спортивных порталов Рунета, входит в международный холдинг Rambler&Co.

Портрет кандидата:

высшее образование (предпочтительно в области маркетинга);

опыт работы в интернет-маркетинге или веб-разработке не менее двух лет;

понимание основных маркетинговых метрик, веб-аналитики;

опыт работы в СМИ.

знание специальных программ: Outlook, Jira, Trello, Confluence;

пожелания к прошлому опыту: маркетинг СМИ / Спортивных команд / футбольных клубов / продаж спорт-инвентаря / продажи спортивной одежды.

Чем предстоит заниматься?

управление проектами в сфере интернет-маркетинга. Выполнение общих метрик по проекту, осуществление проекта в срок;

выработка совместно с дирекцией маркетинга и бизнес-лидером общих метрик по активностям;

формирование брифов специалистам в рамках выполнения общего плана;

контроль качества работы специалистов по проектам в сфере интернет-маркетинга;

самостоятельное ведение РК по каналам;

поиск новых источников целевого трафика;

анализ конкурентной среды и трендов рынка;

контроль документооборота с партнерами в сфере-интернет маркетинга.

Что мы предлагаем:

полное соблюдение ТК РФ;

качественная медицинская страховка;

красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от м. Тульская, на бесплатном шаттле от м. Павелецкая или на автомобиле по Даниловской набережной;

возможность участвовать в конференциях, митапах;

интересная работа среди профессионалов #ВХорошейКомпании;

пинг-понг и настольный футбол;

помощь в релокации для людей из других регионов;

уровень заработной платы по результатам собеседования.

Контактная почта HR специалиста Евгении Мяченковой — e.myachenkova@rambler-co.ru.

Руководитель направления поисковой оптимизации

по договоренности

Rambler&Co (Рамблер и Ко)

В Rambler Group открыта вакансия руководителя направления поисковой оптимизации на проект Price.ru Портрет кандидата:

высшее образование в области компьютерных технологий и информатики;

опыт работы в SEO с e-commerce проектами от 4-х лет;

знание принципов работы поисковых систем и алгоритмов ранжирования;

развитые аналитические способности;

знания современных методов SEO (особенно нюансы коммерческих факторов ранжирования Яндекса, нюансы современных технологий Гугл, а также особенности продвижения под мобильные устройства);

успешный опыт продвижения крупных e-commerce сайтов;

навык управления проектами;

навыки управления коллективом: постановка задач, мотивация, ответственность за результат команды

базовые знания и понимание основ веб-разработки

понимание показателей эффективности SEO;

готовность к объёмным и сложным задачам;

умение работать в команде и нацеленность на общий результат;

понимание HTML, CSS, JS;

разработка и использование инструментов для SEO анализа;

владение инструментами для обработки и анализа данных;

будет плюсом опыт программирования (Python) и использование sql-запросов;

будет плюсом понимание моделей машинного и глубокого обучения.

Чем предстоит заниматься?

поисковая оптимизация сайтов;

автоматизация поисковой оптимизации;

веб-аналитика поискового продвижения;

руководство направлением seo-продвижения.

Что мы предлагаем:

полное соблюдение ТК РФ;

качественная медицинская страховка;

красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от м. Тульская, на бесплатном шаттле от м. Павелецкая или на автомобиле по Даниловской набережной;

возможность участвовать в конференциях, митапах;

интересная работа среди профессионалов # В Хорошей Компании;

пинг-понг и настольный футбол;

помощь в релокации для людей из других регионов;

уровень заработной платы по результатам собеседования.

Контактная почта HR специалиста Евгении Мяченковой — e.myachenkova@rambler-co.ru.

Руководитель проекта

по договоренности

DEPARTAMENT

На позицию руководителя проекта ищут профессионала, который возьмет в свои руки руководство самыми яркими и масштабными проектами в сфере событийного маркетинга.

Задачи:

подготовка тендерных предложений;

ведение проектов: планирование, подготовка, контроль исполнения на всех участках;

коммуникации с клиентом;

организация работы проектной группы и подрядчиков;

контроль за рентабельностью проектов;

ответственность за соблюдение дедлайнов;

взаимодействие с подразделениями компании (креативный отдел и бэк-офис).

Ожидания:

английский язык на рабочем уровне;

опыт в реализации масштабных проектов событийного маркетинга от 3 лет;

высокая степень ответственности и системности.

Вас ждут великие проекты! А ваше резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.

Креатор

по договоренности

DEPARTAMENT

DEPARTAMENT NEW & WOW в поиске талантливого креатора.

Портрет кандидата:

опыт работы креатором или копирайтером более 1 года;

владение английским языком (минимум письменный);

знание и постоянное отслеживание современных трендов в сфере событийного маркетинга.

Задачи:

генерация New&Wow идей для событийного маркетинга и мероприятий (индивидуально и в команде, используя различные механики);

оформление идей в формате презентаций;

работа с брифом: аналитика брифа и задач клиента;

личная защита идеи клиенту;

соблюдение правил и регламентов креативного и продакшн отделов;

отслеживание новых технологий, современных тенденций и важнейших событий в культурной жизни в России и за рубежом.

Вас ждут великие проекты! А ваше резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.

Sales manager

по договоренности

DEPARTAMENT

DEPARTAMENT NEW & WOW ждет в команду позитивного и смелого человека — Sales manager, который твердо верит в победу и знает, что он — лучший. Его ждет только новое и захватывающее!

Портрет кандидата:

опыт активных продаж не менее 2-х лет;

уверенность и сильные коммуникативные качества, умение презентовать проекты;

хорошее знание рынка коммерческих российских и зарубежных компаний;

знание английского языка;

опыт ведения переговоров;

ведение клиентов от холодного звонка до оформления сделки;

базовые знания документооборота.

Основные задачи:

подготовка документов по проекту;

участие в тендерах;

проведение презентаций, переговоров;

поддержка отношений с клиентами.

Вас ждут великие проекты! А ваше резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.