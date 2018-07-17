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В Воронежской области намерены вспомнить события Афганской войны
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В Воронежской области намерены вспомнить события Афганской войны 

Национальный Туристический Союз 40 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В Рамонском районе Воронежской области в августе анонсировано открытие второго международного военно-исторического фестиваля «Воронежский фронт», в рамках которого 11 августа будет воссоздано сражение советских формирований с вооруженными группировками афганских моджахедов. Военно-историческая реконструкция получила название «Эхо Афгана 1979-1989».
Программа мероприятия включит организацию полевого лагеря и интерактивных площадок соответствующей тематики, сообщает Информационное агентство «Интерфакс-туризм».
Кроме того, 12 августа намечена к проведению реконструкция «Орловская стратегическая наступательная операция „Кутузов“, где будут отражены исторические вехи 1943-го года с участием авиации, авто-, мото— и бронетехники, пиротехники и прочими спецэффектами.
Вход на фестиваль свободный для всех желающих.
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