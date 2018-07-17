Русская кухня — the best: что больше всего понравилось иностранным болельщикам?

В связи с чемпионатом мира по футболу и большим наплывом иностранных гостей у ресторанов была горячая пора. Зато накопилось много информации касательно вкусов болельщиков, их предпочтений и мнений о русской кухне. О своем опыте в интервью «МИР 24» рассказала бренд-шеф кафе «Вареничная №1» Алена Солодовиченко.

— Интересовались ли болельщики нашей кухней, что заказывали чаще всего?

Алена Солодовиченко: Да, все с большим интересом изучали меню и долго выбирали, что попробовать. Интересовались, действительно ли у нас настоящая традиционная русская кухня. Расспрашивали не только официантов, но и русских гостей кафе: что бы они посоветовали попробовать, какие блюда здесь самые вкусные и так далее. Чаще всего, конечно, заказывали борщ и вареники.

— В ваших ресторанах воссоздана атмосфера советских квартир прошлого века со всеми этими фотографиями на стенах, часами, абажурами и другими ностальгическими штучками. Но иностранцам-то этот антураж почти ничего не говорит. Как они его поняли?

А. С. : Они восприняли его как стиль советской эпохи. Входили, начинали озираться, рассматривать, обсуждать. Все были под большим впечатлением, отмечали обилие различных деталей и предметов интерьера, много снимали на камеру, фотографировались с бюстом Ленина и в шапках-ушанках.

— Какие блюда ассоциируются у болельщиков с русской кухней?

А. С. : Борщ, оливье, пельмени, селедка под шубой. Большинство иностранцев не знали про существование вареников, слышали только про пельмени. Поэтому официантам часто приходилось рассказывать, что это такое и в чем их отличие от пельменей. А иногда они даже учили иностранных гостей произносить слово «вареники» — им довольно сложно было его выговорить.

К чемпионату в кафе ввели специальный дегустационный сет, чтобы иностранные гости не потерялись в выборе, туда вошли борщ со сметаной и пампушками, сибирские пельмени, сало и оливье. Нравилось болельщикам абсолютно все: они отмечали, что кухня очень самобытная и не похожа ни на какую другую, пробовали, выразительно обменивались впечатлениями. Гости из Мексики или Испании , в национальной кухне которых очень много используется перец или острые соусы, часто просили принести какой-нибудь острый соус, так как они привыкли есть более острую пищу.

— Каковы впечатления официантов, трудно ли им пришлось, о чем они рассказывали?

А. С. : Официанты заранее готовились к чемпионату, так как все понимали, что в у нас будет большой поток гостей. Но все прошло замечательно, все довольны и счастливы: всегда приятно знакомить гостей с национальной кухней. Иностранные болельщики нам понравились: они дружелюбные и открытые, всегда улыбались и постоянно задавали много вопросов.

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