На Коптевской отремонтировали песочницу

Поврежденную песочницу привели в порядок на Коптевской, 10 после того как с соответствующей просьбой к властям района обратились местные жители. Свое сообщение они оставили на портале «Наш город».

Поломка была устранена в течение суток.

«По указанному адресу выполнены работы по ремонту песочницы. Нарушения устранены», — говорится в официальном ответе активистам за подписью главы управы района Коптево Юрия Сугакова

Напомним, что порталом «Наш город» можно воспользоваться, пройдя процедуру регистрации и выбрав подходящий для обращения раздел. (ео)