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На Коптевской отремонтировали песочницу
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На Коптевской отремонтировали песочницу 

Управа района Коптево города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Поврежденную песочницу привели в порядок на Коптевской, 10 после того как с соответствующей просьбой к властям района обратились местные жители. Свое сообщение они оставили на портале «Наш город».
Поломка была устранена в течение суток.
«По указанному адресу выполнены работы по ремонту песочницы. Нарушения устранены», — говорится в официальном ответе активистам за подписью главы управы района Коптево Юрия Сугакова.
Напомним, что порталом «Наш город» можно воспользоваться, пройдя процедуру регистрации и выбрав подходящий для обращения раздел. (ео)
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