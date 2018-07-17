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Гризманн гордится несостоявшимся трансфером в «Барселону»
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Гризманн гордится несостоявшимся трансфером в «Барселону» 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рад тому, что принял решение остаться в клубе, передает "Советский спорт".
В летнее трансферное окно форвард мог стать игроком «Барселоны», однако отказался от перехода в каталонский клуб.
"Отказать «Барселоне» было моим решением, и я горжусь им. С нетерпением жду нового сезона в составе «Атлетико», — приводит слова футболиста Diario.
27-летний француз выступает за «матрасников» с 2014 года. В составе команды он в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Гризманн использовал трюк во время пробития пенальти в финале ЧМ-2018.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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