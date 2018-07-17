Гризманн гордится несостоявшимся трансфером в «Барселону»

В летнее трансферное окно форвард мог стать игроком «Барселоны», однако отказался от перехода в каталонский клуб.

"Отказать «Барселоне» было моим решением, и я горжусь им. С нетерпением жду нового сезона в составе «Атлетико», — приводит слова футболиста Diario.

27-летний француз выступает за «матрасников» с 2014 года. В составе команды он в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Гризманн использовал трюк во время пробития пенальти в финале ЧМ-2018.