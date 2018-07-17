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Город контрастов: как живет аварийный и благополучный Архангельск
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Город контрастов: как живет аварийный и благополучный Архангельск 

29.ru 40 минут назад
Фото: 29.ru
В Архангельске продолжают сносить ветхие постройки, но часто сами горожане не дают сделать это  «Вам уже не придется видеть деревянные кварталы и мостовые Архангельска… Мы немножечко завидуем вам, встречающим столетний юбилей нашей Родины», — писали комсомольцы. Но контрастный Архангельск, говорит глава города Игорь Годзиш, в город-сад на деньги имеющегося бюджета не превратить, поэтому пока живем с тем, что есть. А есть у нас аварийки, сгоревшие дома, которые органично сочетаются с новостройками. Сергей Яковлев в своем фоторепортаже из центра столицы Поморья показал разные стороны жизни в нашем городе.
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