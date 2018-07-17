В Казани на пр. Победы открылся новый МФЦ

Новый многофункциональный центр (МФЦ) открылся в Советском районе по адресу: пр. Победы, 214.

За первые несколько часов работы офис посетили более 30 человек. Сотрудники МФЦ приняли от них заявления на получение паспортов, водительских удостоверений, оказали услуги по оформлению недвижимости, подтверждению учетной в ЕСИА. Всего в центре можно получить 120 видов государственных и муниципальных услуг.

График работы:

понедельник 8:00-20:00вторник 8:00-18:00среда 8:00-18:00четверг 8:00-18:00пятница 7:00-17:00суббота 8:00-18:00воскресенье 8:00-17:00