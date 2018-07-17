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В Казани на пр. Победы открылся новый МФЦ
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В Казани на пр. Победы открылся новый МФЦ 

АиФ Казань 40 минут назад
Фото: АиФ Казань
Новый многофункциональный центр (МФЦ) открылся в Советском районе по адресу: пр. Победы, 214.
За первые несколько часов работы офис посетили более 30 человек. Сотрудники МФЦ приняли от них заявления на получение паспортов, водительских удостоверений, оказали услуги по оформлению недвижимости, подтверждению учетной в ЕСИА. Всего в центре можно получить 120 видов государственных и муниципальных услуг.
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