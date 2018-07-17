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В Тверской области мошенники от имени судебных приставов рассылают «зараженные» письма
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В Тверской области мошенники от имени судебных приставов рассылают «зараженные» письма 

tvernews.ru 38 минут назад
Фото: tvernews.ru
Управление ФССП России по Тверской области предупреждает жителей региона и представителей организаций об участившихся попытках обмана мошенниками. Злоумышленники используют символику и профессиональные термины ФССП России в корыстных целях. На электронные адреса юридических и физических лиц поступают письма ЯКОБЫ от судебных приставов, в которых речь идёт о наличии финансовой задолженности и мерах принудительного взыскания, которые планируется принять для погашения долгов.
Текст электронного послания может выглядеть так: «Добрый день, Федеральная служба судебных приставов извещает вас о необходимости погашения вашего долга до… В случае не уплаты долга будут заморожены ваши счета.»
В письме содержатся ссылки на судебные постановления, пользователь переходит по ним и загружает на свой компьютер вредоносную программу.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области призывает быть бдительными! И рекомендует гражданам и юридическим лицам, получившим такие письма, проверить себя на наличие задолженности в «Банке данных исполнительных производств». Для этого надо зайти на сайт Управления в раздел «Банк данных исполнительных производств» по адресу: http://r69.fssprus.ru/.
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