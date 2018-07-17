Ещё
Вице-премьер РФ Максим Акимов посетит Intel и АО ИК «АСЭ» в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-премьер РФ Максим Акимов посетит Intel и АО ИК «АСЭ» в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 42 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Novosibirsk.bezformata.ruВице-премьер РФ Максим Акимов посетит Intel и АО ИК «АСЭ» в Нижнем НовгородеМаксим Акимов и Глеб Никитин посетят компании Intel и АО ИК «АСЭ». Заместитель председателя правительства Российской Федерации находится в нашем городе с рабочим визитом.
Максим Акимов и Глеб Никитин проведут совещание по вопросам развития цифровой экономики в регионе в технопарке «Анкудиновка». В совещании также примут участие представители РФЯЦ-ВНИИЭФ, Ростех, «Новакард», международного IT-кластера Нижегородской области и другие организации.
Нижегородская правда: последние новости
Внимание, поиск! В Нижнем Новгороде пропал подросток! На Нижегородской ярмарке пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — Земля Серафима Саровского» Максим Акимов и Глеб Никитин обсудят развития цифровой экономики в регионе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева101
Путина назвали «президентом Украины»266
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки376
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка73
Трампа обвинили в измене родине75
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение