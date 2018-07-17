Вице-премьер РФ Максим Акимов посетит Intel и АО ИК «АСЭ» в Нижнем Новгороде 

Фото Novosibirsk.bezformata.ruВице-премьер РФ Максим Акимов посетит Intel и АО ИК «АСЭ» в Нижнем НовгородеМаксим Акимов и Глеб Никитин посетят компании Intel и АО ИК «АСЭ». Заместитель председателя правительства Российской Федерации находится в нашем городе с рабочим визитом.
Максим Акимов и Глеб Никитин проведут совещание по вопросам развития цифровой экономики в регионе в технопарке «Анкудиновка». В совещании также примут участие представители РФЯЦ-ВНИИЭФ, Ростех, «Новакард», международного IT-кластера Нижегородской области и другие организации.