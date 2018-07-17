В Самаре 19 июля ограничат движение транспорта

с 07:30 и до завершения мероприятия по ул. Крупской от храма в честь Преображения Господня до ул. Князя Григория Засекина и по ул. Князя Григория Засекина от Крупской до Кутякова;

с 08:30 и до завершения мероприятия — по ул. Кутякова от ул. Князя Григория Засекина до Водников;

с 09:30 и до завершения мероприятия — по ул. Водников от Кутякова до Главной;

с 10:30 и до завершения мероприятия — по ул. Главная от Водников до Шоссейной;

с 12:30 и до завершения мероприятия — по Шоссейной от Главной до ул. Народной и по Народной от Шоссейной до Белорусской;

с 14:30 до завершения мероприятия — по ул. Белорусской от Народной до Самарского шоссе.