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В Самаре 19 июля ограничат движение транспорта
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В Самаре 19 июля ограничат движение транспорта 

Волга Ньюс 37 минут назад
с 07:30 и до завершения мероприятия по ул. Крупской от храма в честь Преображения Господня до ул. Князя Григория Засекина и по ул. Князя Григория Засекина от Крупской до Кутякова;
с 08:30 и до завершения мероприятия — по ул. Кутякова от ул. Князя Григория Засекина до Водников;
с 09:30 и до завершения мероприятия — по ул. Водников от Кутякова до Главной;
с 10:30 и до завершения мероприятия — по ул. Главная от Водников до Шоссейной;
с 12:30 и до завершения мероприятия — по Шоссейной от Главной до ул. Народной и по Народной от Шоссейной до Белорусской;
с 14:30 до завершения мероприятия — по ул. Белорусской от Народной до Самарского шоссе.
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