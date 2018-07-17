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На Приорова коммунальщики отремонтировали антипарковочные ограждения
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На Приорова коммунальщики отремонтировали антипарковочные ограждения 

Управа района Коптево города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
На улице Приорова,14 восстановили антипарковочные столбики. На то, что рядом с подъездами отсутствуют несколько ограждений, ранее обратил внимание местный житель: свое сообщение он оставил на портале «Наш город».
После проведения работ заявитель получил официальный ответ от руководства района.
«Выполнены работы по установке и закреплению антипарковочных столбиков. Нарушения устранены», — сказано в сообщении за подписью главы управы Коптева Юрия Сугакова.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)
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