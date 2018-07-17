На Нижегородской ярмарке пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — Земля Серафима Саровского»

фото из архива редакцииНа Нижегородской ярмарке пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — Земля Серафима Саровского»С 3 по 9 августа на территории ЗАО «Нижегородская ярмарка» пройдет XXXI международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — Земля Серафима Саровского», в рамках которой с 2015 года проводится фестиваль «Семья Нижегородская».

Украины, Беларуси, Греции, Молдовы, Черногории, Монголии, Израиля, Грузии и Сирии. Выставочная экспозиция расположится в первом и третьем павильонах «Нижегородской ярмарки» и объединит 500 православных и светских организаций из России

Четвертый год подряд при поддержке правительства Нижегородской области в рамках выставки проходит фестиваль «Семья Нижегородская», направленный на формирование и развитие активной жизненной позиции у детей, их родителей, бабушек и дедушек.

Мероприятия фестиваля пройдут на уличной площадке Нижегородской ярмарки между первым и третьим павильонами. Программа подобрана с учетом интересов всех поколений семьи. На фестивале будет работать ярмарка вакансий, пройдут консультации по начислению пенсий и материнского капитал, а также занятия по компьютерной грамотности. Организованы бесплатные консультации от юристов, психологов, логопедов, работников социальных служб. На фестивале будут работать спортивные площадки для семейного фитнеса, лекционные залы для молодых мам, а для детей подготовлены анимационные программы, познавательные квесты, флешмобы, игротеки и творческие мастер-классы.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Церемония официального открытия выставки состоится 3 августа в 12:00 в часовне павильона №1 ВЗАО «Нижегородская ярмарка» и будет сопровождаться торжественным молебном перед святыней — иконой Царственных Страстотерпцев из Свято-Вознесенского Печерского мужского монастыря.

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