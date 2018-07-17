Ещё
На Нижегородской ярмарке пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — Земля Серафима Саровского»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Нижегородской ярмарке пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — Земля Серафима Саровского» 

Нижегородская правда 34 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииНа Нижегородской ярмарке пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — Земля Серафима Саровского»С 3 по 9 августа на территории ЗАО «Нижегородская ярмарка» пройдет XXXI международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — Земля Серафима Саровского», в рамках которой с 2015 года проводится фестиваль «Семья Нижегородская».
Выставочная экспозиция расположится в первом и третьем павильонах «Нижегородской ярмарки» и объединит 500 православных и светских организаций из России, Украины, Беларуси, Греции, Молдовы, Черногории, Монголии, Израиля, Грузии и Сирии.
Четвертый год подряд при поддержке правительства Нижегородской области в рамках выставки проходит фестиваль «Семья Нижегородская», направленный на формирование и развитие активной жизненной позиции у детей, их родителей, бабушек и дедушек.
Мероприятия фестиваля пройдут на уличной площадке Нижегородской ярмарки между первым и третьим павильонами. Программа подобрана с учетом интересов всех поколений семьи. На фестивале будет работать ярмарка вакансий, пройдут консультации по начислению пенсий и материнского капитал, а также занятия по компьютерной грамотности. Организованы бесплатные консультации от юристов, психологов, логопедов, работников социальных служб. На фестивале будут работать спортивные площадки для семейного фитнеса, лекционные залы для молодых мам, а для детей подготовлены анимационные программы, познавательные квесты, флешмобы, игротеки и творческие мастер-классы.
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
Церемония официального открытия выставки состоится 3 августа в 12:00 в часовне павильона №1 ВЗАО «Нижегородская ярмарка» и будет сопровождаться торжественным молебном перед святыней — иконой Царственных Страстотерпцев из Свято-Вознесенского Печерского мужского монастыря.
6+
Нижегородская правда: последние новости
Внимание, поиск! В Нижнем Новгороде пропал подросток! Максим Акимов и Глеб Никитин обсудят развития цифровой экономики в регионе Красивые, нежные и милые. Наталья Водянова и Барбара Палвин взорвали Интернет совместным фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева110
Путина назвали «президентом Украины»301
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки390
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка76
Трампа обвинили в измене родине77
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение